افت سطح منابع آبی در لرستان/ مردم صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اکبریان ظهر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: به دنبال خشکسالیهای اخیر در کشور و استان سطح بسیاری از چشمه ها، سرابها و مخازن آبی استان افت پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که کاهش نزولات آسمانی و محدود بودن منابع آبی نیز در برخی از مناطق شهری استان موجب افت فشار آب شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان یادآور شد: برای مقابله با این پدیده صرفه جویی در مصرف آب توسط مشترک و مدیریت بر آن بهترین روش است که مردم باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

اکبریان با تاکید بر اینکه صرفه جویی یکی از صفات پسندیده و با ارزشی است که راه رسیدن به توسعه اقتصادی را هموار می سازد، افزود: شهروندان لرستانی با توجه به این موضوع می توانند ضمن کمک به وضعیت اقتصادی خانواده خود در کاهش افت فشار آب در برخی از مناطق شهری استان نیز تاثیرگزار باشند.

وی همچنین به تاثیرات هدفمندی یارانه ها در مصرف آب اشاره کرد و گفت: به دنبال اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، حجم فروش آب در سه ماهه آخر سال گذشته نسبت به مدت مشابه دوره قبل، کاهش هفت درصدی مصرف آب را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان با اشاره به تاثیرات اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در این بخش گفت: از ابتدای سال تاکنون درخواستهای تفکیک کنتور مشترکان به بیش از60 فقره رسیده است.

اکبریان با اشاره به آمادگی امور مشترکین این شرکت برای تفکیک کنتور، عنوان کرد: تلاش می شود ظرف مدت کوتاهی به درخواست متقاضیان در این زمینه رسیدگی شود.