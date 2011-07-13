به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در مراسم دومین سالگرد تاسیس بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب که امروز این بانک تخصصی بخش تعاون در نقطه مطلوبی از خدمات دهی قرار گرفته است، گفت: از این طریق بسیاری از مسائل بخش تعاون مرتفع شده است.

وزیر تعاون با بزرگ خواندن اقدام به تاسیس بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: گزارش حسابرسان از دومین مجمع عمومی این بانک نیز مطلوب ارزیابی شده است.

عباسی که به تازگی سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را نیز عهده دار شده است، افزود: ایجاد بانک توسعه تعاون یک الگوی مناسبی در بخش تعاون محسوب می شود که البته به تنهایی قادر به تامین همه نیازهای تعاونی ها نیست و در این زمینه سایر بانک ها هم باید از توسعه بخش تعاون حمایت کنند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین این بانک از زمان تاسیس توجهات ویژه ای را به فرزندان شهدا داشته است که امروز شاهد هستیم قراردادهای بخشی از این جوانان تبدیل وضعیت شده است.

به گفته سرپرست وزارت ورزش و جوانان، با تاکیداتی که بزرگانی همچون مقام معظم رهبری و شهید بهشتی در مورد تعاون کرده اند امکان ندارد که با ادغام تعاون این مسئله کمرنگ شود، بلکه تقویت نیز خواهد شد.

عباسی در مورد 3 وزارتخانه تعاون، رفاه و کار که به تازگی از سوی مجلس ادغام شده اند، گفت: اگر بخواهیم در کشور مسئال مربوط به کارگران و کارفرمایان را حل کنیم تنها راهکار آن تعاون است.

وزیر تعاون راه رشد و تعالی کشور را از طریق تعاون امکانپذیر دانست و بیان داشت: همچنین توجه به توانمندی های جامعه و افزایش حضور مردم در جریان اقتصاد نیز از طریق تعاون قابل دستیابی است.