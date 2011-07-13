اسرائیل منتظر واکنش کوبنده ما باشد/ تاکید بر حقوق مسلم آبی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری کویت، "بانوس منجیان" گفت: دولت لبنان در جلسه فردای خود موضوع حقوق آبی و منابع نفتی را مورد بررسی قرار می دهد.

وی افزود: پس از تجاوز اسرائیل به مرزهای دریایی لبنان ما برای صیانت از مرزهای آبی و منابع نفت و گاز خود به سازمان ملل متوسل خواهیم شد و از حاکمیت و حقوق خود با همه ابزارهای ممکن و مشروع دفاع خواهیم کرد.

وزیر لبنانی درباره تهدیدهای "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه کشورش تصریح کرد: کسی که لبنان را به 50 تن ماده منفجره در هر جنگ آتی تهدید می کند باید منتظر هزاران تن ماده منفجره بر روی اسرائیل هم باشد.

وی درباره سیاست خارجی لبنان گفت: لبنان با همه کشورهای عربی بر اساس اصول ملی رفتار می کند و مایل به گسترش روابط با همه کشورهاست.

شایان ذکر است که کابینه لبنان فردا اولین نشست خود را پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس برگزار خواهد کرد.