به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در نشست خبری عصر امروز چهارشنبه که در محل آکادمی ملی فوتبال برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در بازگشت از کمپ تمرینی اتریش به ایران آمدیم تا آخرین مرحله از اردوی آماده سازی تیم را برای بازی با مالدیو پشت سربگذاریم. این مرحله با دیدار دوستانه برابر ماداگاسکار آغاز شده و با برگزاری دو مسابقات رفت و برگشت مقابل مالدیو به سرانجام می‌رسد.

وی افزود: در حقیقت مرحله نهایی آماده سازی تیم ملی بازی با مالدیو است که تمرینات و اردوهای روزهای گذشته تماما معطوف به این بازی است.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بازی با مالدیو را نیمه اول راه طولانی صعود این تیم به جام جهانی عنوان کرد و گفت: امیدوارم در این دو بازی تمام توان تیم ملی فوتبال کشورمان را نشان دهیم. خوشبختانه تیم ملی پیشرفت خوبی داشته و رقابت بین بازیکنان آغاز شده است. ما راه طولانی پیش رو داریم که سعی می کنیم این راه را با موفقیت پشت سربگذاریم.

کی روش با تشریح برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی اتریش گفت: در این کمپ 30 بازیکن در اختیار ما بودند که در پایان تمرینات آماده سازی 6 نفر از بازیکنان را از ترکیب کنار گذاشتیم. خلعتبری هم به دلیل تعهد به تیم باشگاهی اش فعلا در اختیار تیم ملی نیست.

وی بازی با مالدلو را حساس و خاص خواند و گفت: بازیکنان در فرم آمادگی خاص و مطلوبی قرار دارند. البته از رسانه ها می خواهم که به این نکته توجه داشته باشند که دو مسابقات با مالدیو در زمان تعطیلی بین دو فصل برگزار می شود.

این مربی پرتغالی خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید تعیین زمان بازی با مالدیو از سوی فیفا صورت گرفته و ما هم به این نکته اعتقا داریم که برگزاری مسابقه در چنین شرایطی معقول نیست و کمتر پیش می آید که در بین تعطیلات مسابقات لیگ بازیهایی با این درجه حساسیت برگزار شود.

کی روش افزود: تیم ملی در شرایطی حساس و سختی بازی مالدیو را پیش رو دارد. بکسری از بازیکنان فصلی سخت و پرفشار را پشت سرگذاشته اند. برخی دیگر تازه تمرینات آماده سازی را آغاز کرده اند. به اینها بازیکنان تیم امید را هم اضافه کنید که به تازگی از دیدارهای مرحله انتخابی المپیک فارغ شده اند. تمامی اینها نشان می دهد که کار تیم ملی در بازی برابر مالدیو دشوار است و ما باید با واقعیت ها کنار بیایم.

وی کمپ تمرینی اتریش را مجالی برای رسیدن بازیکنان به آمادگی کامل اعلام کرد و گفت: به موفقیت و نتیجه بازی با مالدیو اطمینان و ایمان دارم. اطمینان دارم گروهی که انتخاب کرده ام بهترین و آماده‌ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال ایران هستند.

وی مجددا تیم ملی را به خانه ای بی در و پنجره تبدیل کرد که ورود و خروج بازیکنان به آن غیرقابل پیش بینی است. کی روش همچنین خاطرنشان کرد: گروهی که امروز در اختیار ما هستند جمعی از بازیکنانی هستند که به آنها اعتقاد داریم و ایمان داریم که می توانند در مسسیر طولانی که پیش روی ماست تیم ملی را به خوبی در مصاف با حریفان آسیایی همراهی کند.

وی در ادامه از نیاز تیم ملی به حمایت اهالی فوتبال یاد کرد و گفت: من نگرانی مربیان باشگاهی را درک می کنم و می فهمم که آنها دغدغه آماده سازی تیم هایشان پیش از آغاز فصل را دارند و این اطمینان را دارم که آنها نیز بدون شک مرا درک می کنند . متاسفانه بازی با مالدیو در زمانی نامناسب برگزار می شود که تصمیم به تعیین زمان این بازی نیز از سوی ما نبوده است. به همین خاطر ناچار شدیم کمپ اتریش را برپا کنیم که امیدوارم باشگاهها دراین خصوص ما را بفهمند و ما را درک کنند.

کی روش در ادامه افزود: کسانی که از کمپ اتریش ایراد می گیرند قطعا از تحول و پیشرفت تیم ملی مالدیو بی خبرند. این تیم برای بازی با ایران شش ماه کمپ سیستماتیک داشته وتمام توان خود را به موفقیت کرده است. با این شرایط به هیچ عنوان کار آسانی برابر این تیم نخواهیم داشت.

این مربی پرتغال خاطرنشان کرد: آنچه از نظر من اهمیت دارد چه آماده سازی و چه بازیهای دوستانه و اردوهای آماده سازی تیم ملی باید در نهایت منجر به صعود تیم ملی شود. با این شرایط من انتظار دارم شما از من بپرسید ما باید چکار کنیم که تیم ملی به جام جهانی برسد و چه راهکاری را برای رسیدن به این مهم مد نظر قرار دهیم.

وی در این بخش از گفتگوی خود با خبرنگاران همچنین تصریح کرد: ما در اردوی اتریش فقط به فکر بازی با مالدیو نبودیم و بلکه در پی ساختن پایه های تیمی برای صعود به جام جهانی بودیم. آنها که از برپایی این اردو انتقاد می کنند فقط نگاهی کوتاه مدت دارند که آن هم بازی با مالدیو است اما نگاه ما به آینده است و بازی با تیم های بزرگ آسیا که پیش روی تیم ملی ایران خواهد بود.