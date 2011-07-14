ساختار واحدهای گاو شیری در شهرستان قزوین اصلاح می شود

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از محل اعتبارات استانی در سال گذشته و در راستای اصلاح ساختار و بهبود تولید و بهینه سازی در واحدهای گاو شیری نسبت به پرداخت یارانه خرید 9 دستگاه فن مه پاش و نصب خطی آن اقدام کرده است.

وی اعتبار تخصیص داده شده برای این کار را 45 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبار در بین شش واحد گاو شیری در شهرستان قزوین با ظرفیت 490 راس دام مولد توزیع شده است.

چگینی یادآورشد: بهبود تغذیه، بهبود سیستم هوادهی، تهویه و بالابردن تولید شیر از مزایای اجرای این طرح است.

این مسئول اظهارداشت: 70 درصد از هزینه اجرای این طرح توسط تولید کنندگان به مبلغ 120 میلیون ریال به صورت خود یاری تامین شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد اجرای این طرحها موجب افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی شود و چشم انداز روشنی را برای صنعت دام شهرستان فراهم کند.

