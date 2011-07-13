  1. استانها
  2. فارس
۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۸

روزنامه خبرجنوب شنبه آینده منتشر می شود

روزنامه خبرجنوب شنبه آینده منتشر می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر مسئول روزنامه خبرجنوب از انتشار این روزنامه در روز شنبه خبر داد.

حسین واحدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالیکه اغلب روزنامه های سطح کشور روز شنبه به دلیل قرار گرفتن بین دو روز تعطیل منتشر نمی شود روزنامه خبرجنوب همانند سایر روزها در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: صفحات و تیراژ روزنامه همانند روزهای عادی است و هموطنان می توانند آخرین اخبار را در روزنامه خبرجنوب دنبال کنند.

وی یادآور شد: طی سالهای اخیر روزنامه خبرجنوب تنها روزنامه ای در کشور بوده که در ایام تعطیلات نوروز بی وقفه منتشر شده و اطلاع رسانی را در ایام تعطیلات نوروز نیز ادامه داده است.

کد مطلب 1359095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها