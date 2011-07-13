روزنامه خبرجنوب شنبه آینده منتشر می شود

حسین واحدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالیکه اغلب روزنامه های سطح کشور روز شنبه به دلیل قرار گرفتن بین دو روز تعطیل منتشر نمی شود روزنامه خبرجنوب همانند سایر روزها در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: صفحات و تیراژ روزنامه همانند روزهای عادی است و هموطنان می توانند آخرین اخبار را در روزنامه خبرجنوب دنبال کنند.
وی یادآور شد: طی سالهای اخیر روزنامه خبرجنوب تنها روزنامه ای در کشور بوده که در ایام تعطیلات نوروز بی وقفه منتشر شده و اطلاع رسانی را در ایام تعطیلات نوروز نیز ادامه داده است.
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