همایش توجیهی جنگ نرم در سپاه استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این همایش که عصر چهارشنبه در محل تیپ صاحب الامر(عج) استان برگزار شد ابراهیم نوری استاد دانشگاه ضمن برشمردن اهداف دشمنان برای استفاده از جنگ نرم به جای جنگ سخت بیان کرد: در جنگ نرم چون باور و اعتقاد و روان انسان مورد هدف است از ابزاری استفاده می شود که فرد احساس خطر کمتری کند.

وی افزود: در جنگ نرم استفاده که از ابزار فرهنگی و هنری بیشتر است لذا انسان دچار تردید می شود و فرد را در گذر زمان

دچار تغییر فکری می کند که نمونه های آن بیشتر در تاریخ یافت می شود و در قرآن نیز بدان اشاره شده است.

نوری گفت: می توان از تهدید جنگ نرم دشمن با برنامه ریزی خوب و مفید فرصت ساخت که موجب رشد و تعالی انسان شود.

این استاد دانشگاه از جنگ نرم به عنوان شیطان درونی نام برد که با استفاده از اهرم های مختلف در ذهن خطور می کند و انسان را دچارشک و تردید می کند.

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد غائله سال 88 بیان کرد: این فتنه جنگ نرمی بود که فتنه سال 88

را ایجاد کرد و اگر هدایت رهبری نبود جامعه دچار شک و تردید می شد اما با درایت مقام ولایت مردم چنان در 9 دی و 22

بهمن حضور یافتند که مانند کف روی آب غافلان را از بین بردند.