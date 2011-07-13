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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

پلیس ترکیه :

سفارت آمریکا در آنکارا هدف حملات القاعده بود

سفارت آمریکا در آنکارا هدف حملات القاعده بود

پلیس ترکیه سفارت آمریکا را یکی از اهداف حملات تروریستی 15 عضو بازداشت شده القاعده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در آنکارا از جمله اهداف حملات تروریستی 15 عضو احتمالی القاعده که روز گذشته توسط نیروهای پلیس ترکیه دستگیر شده اند، بوده است.

بر این اساس این افراد که برنامه حمله به نهادها و ساختمانهای خارجی از جمله سفارت آمریکا را در دستور کار خود داشته اند طی عملیاتی گسترده در حومه پایتخت و دو شهر در شمال غرب ترکیه بازداشت شده اند.
 
وزارت کشور ترکیه اعلام کرد پلیس در این عملیات موفق به کشف مقادیری مواد منفجره، سلاح و مدارک سازمانی از خانه ای در حومه آنکارا و دستگیری 15 عضو احتمالی القاعده شده است.
 
گفتنی است شهر استانبول ترکیه در نوامبر سال 2003 شاهد دو حمله انتحاری بود که مسئولیت آن را شاخه القاعده فعال در این کشور به عهده گرفت. بدنبال آن در سال 2007 دستگاه قضایی ترکیه 7 نفر را به جرم دست داشتن در این انفجارها که 63 کشته داشت، به حبس ابد محکوم کرد.
کد مطلب 1359112

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