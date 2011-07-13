جهش 9 درصدی صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ارزش کل صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی در سه ماهه نخست امسال بیش از 401 میلیون و 841 هزار و 336 دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد 9 درصدی برخوردار است.

وی ارزش صادرات غیر نفتی سه ماهه نخست سال 89 را 368 میلیون و 638 هزار و 576 دلار عنوان کرد.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه وزن کالاهای صادر شده از آذربایجان شرقی 479 هزار و 380 تن است، اظهار داشت: آمار صادرات غیر نفتی استان بدون احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی است که بی شک با جمع این رقم بیش از ارزش فعلی خواهد شد.

نجفی ادامه داد: بیشترین ارزش صادراتی در سه ماهه نخست امسال مربوط به گروه کالای صنعتی با 146 میلیون و 500 هزار دلار بوده است و ارزش صادرات غیر نفتی از منطقه آزاد ارس نیز بیشترین درصد تغییرات رشد را به 74.6 درصد در همین مدت داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تصریح کرد: محصولات مس سونگون با 46 میلیون دلار در رتبه دوم و پس از آن کالاهای کشاورزی با 41 میلیون و 50 هزار دلار، محصولات پتروشیمی با 40 میلیون و 800 هزار دلار، فرش و صنایع دستی با 40 میلیون و 600 هزار دلار، فلزات با 27 میلیون و 300 هزار دلار، سنگ و مواد معدنی با 24 میلیون و 850 هزار دلار، تجارت چمدانی با شش میلیون و 500 هزار دلار، شرکت تعاونی مرزنشینان با یک میلیون و 900 هزار دلار و بازارچه های مرزی با 721 هزار و 258 دلار در رتبه های بعدی ارزش صادرات غیر نفتی از آذربایجان شرقی در سه ماهه نخست امسال بوده است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری جایگاه آذربایجان شرقی در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج توسعه کشور، گفت: این استان به عنوان پایلوت اقتصاد شمالغرب کشور باید همچنان روند رو به رشد صادرات کالاهای غیر نفتی را ادامه دهد و تحقق این امر با همسویی بخش خصوص و دولتی میسر خواهد بود.