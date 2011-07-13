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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

30 هزار مجتمع آموزشی و پرورشی جایگزین مدارس فعلی می شوند

30 هزار مجتمع آموزشی و پرورشی جایگزین مدارس فعلی می شوند

وزیر آموزش و پرورش گفت:مدارس فعلی کشور را در آینده به 30 هزار مجتمع آموزشی و پرورشی تبدیل خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه نوع نگاه به مدرسه متفاوت است افزود:به دنبال این هستیم که 60 هزار معلم ورزش،60هزار مشاور،60 الی 90 هزار مربی پرورشی ،20 هزار مربی بهداشت و 60 هزار مهندس ITدر مدارس داشته باشیم و طبق تعریف من در آینده 30 هزار مجتمع در سراسر کشور به جای مدارس فعلی خواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:در سال های بعد در شهر تهران بطور مثال 700 الی 800 مجتمع به عنوان قطب های آموزشی خواهیم داشت.

وی با اشاره به طرح تعطیلی پنجشنبه ها افزود:دانش آموزان ابتدایی باید پنجشنبه هادرس ها را مرور کنند و روز جمعه آزاد باشند تابتوانند بدون دغدغه و خستگی خلاقانه عمل کنند.

حاجی بابایی با اعلام اینکه برخی از برنامه ها موجب می شود دانش آموزان از مدرسه فراری شوندگفت:گاهی برای دانش آموزنخبه آنقدر کلاس فوق برنامه تشکیل می شود که دانش آموز از درس فراری می شود که این اشتباه است و این امور باید اصلاح شود.

کد مطلب 1359129

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