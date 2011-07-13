قصه ناتمام برگزاری جلسات غیر علنی در شورای شهر کرج/ قطار شهری و ایستگاه بی پایان!

به گزارش خبرنگار مهر، پارلمان شهری کرج مدتهاست که کمتر رنگ جلسات رسمی به خود دیده و اغلب جلسات آن پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار می شود.

این موضوع در حالی به عادت شورایی ها تبدیل شده است که شهروندان به عنوان افرادی که نمایندگان خود را به شورای شهر فرستاده اند حق دارند از مسائل مربوط به شهر خود از طریق نمایندگان و پیگیری جلساتشان مطلع شوند.

اگرچه تاکنون بارها و بارها رسانه ها نسبت به موضوع برگزاری غیر علنی جلسات شورا نقدهای بسیاری را منتشر کرده اند اما متاسفانه همچنان این روند در شورای شهر کرج ادامه دارد.

اعضای شورای شهر به عنوان رابط مردم و مسئولان موظف به پیگیری مطالبات شهروندان و مسائل شهری در فضایی شفاف و به دور از ابهام هستند.

اگر چه بر اساس قانون، شورا حق دارد برخی جلسات خود را به صورت غیرعلنی برگزار کند، اما این مسئله نباید به روالی عادی تبدیل شود و بهتر است تنها در مواقع خاص که حساسیت و ضرورت بررسی برخی مسائل ایجاب می کند این قبیل جلسات به صورت غیر علنی برگزار شود.

بی شک حضور اصحاب رسانه و سایرین که حق حضور در جلسات علنی شورای شهر را می یابند می تواند با انعکاس مطالب مطرح شده در جلسه و پیگیری مطالبات منجر به عملیاتی شدن مصوباتی شود که هیچ گاه پشت درهای بسته نمی توان از جزئیات آن آگاهی پیدا کرده و یا برای اجرایی شدن آن به این طریق اقدام کرد.

روز جاری بار دیگر قصه ناتمام برگزاری جلسات غیر علنی در شورای شهر کرج در حالی رقم خورد که موضوع رسیدگی به برخی ادعاها و شکایات در خصوص قطار شهری کرج در دستور جلسه قرار داشت.

پروژه قطارشهری کرج بزرگترین پروژه سال های گذشته تا اکنون این کلانشهر است که همچون کلافی سر در گم گویی قرار نیست مقصد نهایی ایستگاه آن به این زودیها مشخص شود.

نظر به حساسیت این موضوع و انتظاراتی که افکار عمومی و شهروندان از نمایندگان خود در شورا و اصحاب رسانه و مسئولان دارند به نظر می رسد برگزاری جلسه ای غیر علنی در خصوص مسئله ای چنین با اهمیت چندان به صلاح نبوده است.

به هر روی امید می رود شورایی های شهر کرج تصمیمی جدی بر پایان دادن بر برگزاری جلسات شورا پشت درهای بسته بگیرند و زمینه آگاهی شهروندان از موضوعات مهم شهری را فراهم کنند.