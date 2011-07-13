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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۸

از میان 55 متقاضی/

تنها سد دارای بودجه سال 90 متعلق به لرستان است

تنها سد دارای بودجه سال 90 متعلق به لرستان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان گفت: سد تاج امیر در شهرستان دلفان به عنوان تنها سد کشور از میان 55 سد متقاضی استان های مختلف کشور، ردیف مستقل اجرایی در جداول پیوست بودجه سال 90 کشور دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در این رابطه اظهار داشت: همچنین اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد تاج امیر نیز در پیوست لایحه بودجه سال 90 کشور درج شده است.

وی اظهار داشت: همچنین اجرای سد شهید محمد بروجردی و شبکه آبیاری و زهکشی آن نیز در سال 90 برای دریافت اعتبار اجرایی در پیوست لایحه بودجه سال 90 کشور درج شده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: البته باید در این خصوص این نکته را هم بیان کنیم که علاوه بر این دو سد طرح های دیگر سد سازی مانند زیبا محمد و عالی محمود نیز برای اجرا در جداول پیوست بودجه سال 90 درج و در سفر هیئت دولت به لرستان مصوب شده است.

دهمرده گفت: یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان، تصویب افزایش حجم عملیات و جذب اعتبار برای اجرای طرح های توسعه کشاورزی در اراضی شیبدار در سطح 40 هزار هکتار است.

استاندار لرستان اظهار داشت: برای اجرای این طرح مجوز ماده 32 برای تامین و انتقال آب موردنیاز توسعه باغات در سطح 40 هزار هکتار از اراضی شیبدار استان اخذ شده است.

کد مطلب 1359134

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