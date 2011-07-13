تنها سد دارای بودجه سال 90 متعلق به لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در این رابطه اظهار داشت: همچنین اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد تاج امیر نیز در پیوست لایحه بودجه سال 90 کشور درج شده است.

وی اظهار داشت: همچنین اجرای سد شهید محمد بروجردی و شبکه آبیاری و زهکشی آن نیز در سال 90 برای دریافت اعتبار اجرایی در پیوست لایحه بودجه سال 90 کشور درج شده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: البته باید در این خصوص این نکته را هم بیان کنیم که علاوه بر این دو سد طرح های دیگر سد سازی مانند زیبا محمد و عالی محمود نیز برای اجرا در جداول پیوست بودجه سال 90 درج و در سفر هیئت دولت به لرستان مصوب شده است.

دهمرده گفت: یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان، تصویب افزایش حجم عملیات و جذب اعتبار برای اجرای طرح های توسعه کشاورزی در اراضی شیبدار در سطح 40 هزار هکتار است.

استاندار لرستان اظهار داشت: برای اجرای این طرح مجوز ماده 32 برای تامین و انتقال آب موردنیاز توسعه باغات در سطح 40 هزار هکتار از اراضی شیبدار استان اخذ شده است.