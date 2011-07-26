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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

احتمال واگذاری بخشهایی از وزارت کار به کاریابیها

احتمال واگذاری بخشهایی از وزارت کار به کاریابیها

رئیس کانون کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور از ارائه پیشنهادی به وزارت کار مبنی بر واگذاری برخی تصدی‌های این وزارتخانه به کاریابی‌ها خبر داد و گفت: این موضوع در تابستان امسال نتیجه‌گیری خواهد شد.

بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر از بررسی کلیات طرح صدور "کارت اشتغال" در وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد و گفت: آنچه که تاکنون در مورد آن بررسی صورت گرفته است در اختیار وزیر کار قرار دارد تا در نشست شورای عالی اشتغال مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.

رئیس کانون کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور اظهار داشت: پس از تصویب و جلب نظر شورای عالی اشتغال در مورد صدور کارت اشتغال می توان امیدوار بود که به کار گماری نیروی کار بهبود یابد و علاوه بر آن، آمارهای شفاف و دقیق تری نیز از تعداد بیکارن به دست آید.

هاشمی پور همچنین از ارائه طرح واگذاری برخی تصدی های وزارت کار به کاریابی ها در اردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: کاریابی ها پیشنهاد کرده اند که وزارت کار و امور اجتماعی برخی از تصدی های خود که قابل واگذاری است را به کاریابی ها بسپارد.

وی واگذاری برخی تصدی های وزارت کار از جمله ساماندهی نیروی کار خارجی به کاریابی ها را باعث رونق در مجموعه فعالیت های کاریابی ها دانست و بیان داشت: به نظر می رسد طرح پیشنهادی کاریابی ها به وزارت کار در تابستان امسال به نتیجه برسد.

کد مطلب 1359148

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