عملیات زهکشی و آبیاری 106 هزار هکتار زمین انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حمید قزوینی عصر چهارشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: در آخرین اجلاس جهانی آب که سال گذشته در ترکیه برگزار شد مصوب شد که آب محور توسعه همه کشورها است.

وی با اشاره به منابع آبی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه کشور ایران اقلیم گرم و خشکی دارد متوسط میزان بارندگی سالانه در آن 250 میلی متر است در حالی که در دنیا متوسط بارندگی 850 میلی متر در سال است.

قزوینی افزود: به طور متوسط سالانه یک میلیارد و 820 میلیون متر مکعب آبهای سطحی در استان وجود دارد و میزان کل آبهای زیرزمینی استخراج شده در سال یک میلیارد و 450 میلیون مترمکعب است.

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: معدل بارندگی سالانه در استان 103 میلی متر است که مدیریت آب در استانی با گستردگی زیاد کار دشواری است.

وی گفت: با بهره برداری از چند سد در سال جاری ظرفیت ذخیره سازی آب در سیستان و بلوچستان به دو میلیارد و 100 میلیون مترمکعب رسیده است .

وی افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده در سال 90 چهار سد باید در استان افتتاح شود که تاکنون سد سارادان ایرانشهر در فروردین ماه و در سفر سوم هیئت دولت توسط وزیر نیرو افتتاح و سد زیردان چابهار نیز در سفر اخیر رئیس جمهور افتتاح شده است .

قزوینی اظهار داشت: چهار سد زیردان چابهار با حجم 207 میلیون متر مکعب و سارادان با حجم مخزن 10 میلیون متر مکعب که تاکنون افتتاح شده اند و سدهای ماشکید علیا سراوان با حجم 67 میلیون متر مکعب و گلوگاه زاهدان با حجم 75 میلیون متر مکعب که به زودی افتتاح می شوند، از برنامه های سالجاری است.

وی گفت: حجم کل سدهای مذکور 360 میلیون متر مکعب و اعتبار هزینه شده برای آنها 232 میلیارد تومان است.

قزوینی افزود: امسال ساخت و تکمیل پنج سد دیگر در دستور کار قرار دارد که در سفر اخیر رئیس جمهور عملیات همزمان خط انتقال شبکه و تصفیه خانه سد کهیر کنارک به عنوان بزرگترین سد مخزنی استان با حجم 314 میلیون متر مکعب و برآورد هزینه 230 میلیارد تومان آغاز شد .

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: امسال ساخت سد گوهرکوه خاش با حجم 10 میلیون متر مکعب، دو سد مرزی ماشکید سفلی با ظرفیت 137 میلیون متر مکعب و سد میرعبدالجالق با ظرفیت 10 میلیون متر مکعب در سراوان آغاز می شود.

وی گفت: همچنین عملیات اجرایی افزایش ارتفاع سد پیشین با حجم 175 میلیون متر مکعب از طریق نصب دریچه پنج متری بر روی سرریز آن آغاز شده که با این اقدام 75 میلیون متر مکعب به حجم مخزن این سد افزوده می شود.

وی افزود: براساس اهداف دراز مدت شرکت بر مبنای برآورد انجام گرفته باید سه میلیارد و 400 میلیون متر مکعب منابع آبی استان که به سبب رگبارهای شدید کوتاه مدت از دسترس خارج می شود با احداث سد جمع آوری و ذخیره سازی شود.

قزوینی اظهار داشت: این مقدار آب که معادل 90 درصد آبهای سطحی و هرز آبها است باید در برنامه پنجم و ششم توسعه طی 10 سال جمع آوری شود.