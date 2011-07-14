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۲۳ تیر ۱۳۹۰، ۸:۱۷

در تبریز انجام شد/

راه اندازی شماره 1512 دامپزشکی برای تبادل اطلاعات با صنایع وابسته

راه اندازی شماره 1512 دامپزشکی برای تبادل اطلاعات با صنایع وابسته

میانه - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: با راه اندازی شماره تماس 1512 دامپزشکی در استان آماده تبادل اطلاعات با متخصصان، صاحبان صنایع وابسته دامپزشکی و دریافت انتقادات و پیشنهادات هم استانیهای عزیز هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد زندیه شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات دامپزشکی شهرستان میانه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل دامپزشکی استان عنوان کرد: در سال جاری طرح بکارگیری مسئولین فنی و بهداشتی دامپزشکی در دامداریها را در دستور کار داریم که با انجام این طرح کیفیت و کمیت محصولات دامی بالا خواهد رفت.

وی همچنین اعلام کرد: مدیر کل دامپزشکی استان تاکید کرد: در راستای اجرای دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور و به منظور پیشگیری از بیماریهای دامی و مشترک بین انسان ودام و همچنین ارتقا بهداشت عمومی جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

در ادامه این جلسه محمد رضا حاج اصغری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه که دامپزشکی از ارکان مهم و موثر در تولید و سلامت جامعه است، افزود: سازمان دامپزشکی از سازمانهای پرتلاش بوده و کارکنان این سازمان بی وقفه در حال کار و تلاش هستند.

وی اظهار داشت: دامپزشکی در پیشگیری از بیماریهای دامی، کنترل و نظارت بر بهداشت عمومی جامعه موفقیتهای قابل توجهی بدست آورده است.

حاج اصغری تاکید کرد: ما در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به دنبال تقویت ساختار دامپزشکی کشور هستیم و در این راستا ضمن حمایت قاطع از سازمان دامپزشکی کشور از هرگونه پیشنهاد، لایحه و طرح ارائه شده از سوی سازمان به شدت استقبال می کنیم.

نماینده مردم میانه ضمن مثبت ارزیابی کردن سیستم GIS دام و طیور خواستار ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی در دامپزشکی کشور شد .

کد مطلب 1359169

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