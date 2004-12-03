  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۱۶

براي دومين بار ؛

مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم سالاري شد

با ارائه راي اعضاي شوراي مركزي حزب مردم سالاري براي بار دوم مصطفي كواكبيان دبيركل اين حزب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در پايان سومين كنگره حزب مردم‌ سالاري كه روز گذشته در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران وبا حضور مهدي كروبي برگزار شد از ميان ين 40كانديداي عضويت در شوراي مركزي اين حزب، مصطفي كواكبيان، غلامحسين خورشيدي، مهرانگيز مروتي، غلامرضا عبدالوند، سيف الله عزالدين، مجيد شهباز عليزاده،احمد زنداور، مهرداد مسعودي، محمدرضا حقي، حميدرضا ايلخاني، علي اصغر كشاورز مقدم، سيد جلال افتخاريان، رمضان علي سبحاني، قهرمان عوض زاده، ابوالقاسم كواكبيان، محمد پازوكي، علي قاسمي، حسن چشمي، جعفر حاجي نظري، جواد شرفخاني و مهران محبي به عنوان اعضاي شوراي مركزي انتخاب شدند.

گفتني است مهدي آيتي، ‌آرش حبيبي، ابراهيم عچرش و مجيد خاشعي، به عنوان اعضاي علي ‌البدل و مهدي عباسي،‌ سيد مجيد حسيني،‌ حسن محمدي و ‌يعقوب مهرنهاد به عنوان اعضاي اصلي هيات داوران حزب انتخاب  شدند و علي يوسفي و حميدرضا اكبري هم به عنوان اعضاي علي البدل هيات دواران با راي گيري از اعضا انتخاب شدند. 

همچنين مصطفي كواكبيان نيز با راي اعضاي شوراي مركزي حزب مردم سالاري به عنوان دبيركل اين حزب براي دومين باز انتخاب شد.

کد مطلب 135918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها