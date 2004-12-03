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۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۹

هفته هفتم مسابقات ليگ برتر بسكتبال كشور

پيكان به راحتي از سد گرگان گذشت

تيم بسكتبال پيكان تهران كه درهفته ششم ليگ برترازمكان سوم جدول به مكان دوم صعود كرده بود با گذشتن ازسد شهرداري گرگان درهفته هفتم دومي خود را در پايان نيم فصل تثبيت كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم پيكان درمقابل شهرداري گرگان كه ازدوبازيكن امريكايي وقزاقستاني بهره مي برد، دركوارتراول با نتيجه 20 بر14پيش افتاد، اما تعلل بازيكنان پيكان در بازگشت به دفاع عجله درحملات ونيزبازي خوب پيام خواجه نژاد وروسلان قزاقستاني ازشهرداري گرگان باعث شد تا تساوي 36 درپايان نيمه درتابلو امتيازات نشان داده شود، اما دركوارترسوم بازي خوب ويسي، ايوبي ونظافت كه بهترين ميدان بود باعث شد كه كوارترسوم پيكان اختلاف امتيازات را زياد كرده و63 بر45 پيش افتد ودر كوارترچهارم هم با استفاده بيشترازنيمكت نشينان با نتيجه 77 بر65 نهايتا بازي را به نفع خود پايان دهد.

کد مطلب 135920

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