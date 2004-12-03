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۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۹

پيام وزير فرهنگ وارشاداسلامي به همايش چشم انداز داستان فارسي

داستان نويس در معناي معاصر ، بازسازي زندگي و تجربه هاي فردي نويسنده است

وزير فرهنگ وارشاداسلامي در پيام خود به مراسم پاياني همايش چشم انداز داستان فارسي ، داستان و رمان جديدايران را بر انبوهي از تجربه هاي تاريخي كه در قالب ادبيات كلاسيك ايران متجلي شده ، متكي دانست و اظهار داشت : اتكاي داستان جديد بر ادبيات كلايسك نوعي از بازخواني سنت ادبي را شكل داده است كه بويژه در سالهاي پس از انقلاب رونق بيشتري يافت .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، در پيام احمد مسجد جامعي كه از سوي علي اصغر محمد خاني ، دبير شوراي گسترش زبان وادبيات فارسي خوانده شد آمده است : داستان معاصر ايراني را از دومنظر مي توان فهميد : نخست از منظر مقايسه با گونه هاي داستاني معاصر غرب كه  الگوي متعارف تحليل گونه هاي داستان نويسي در سطح جهان است واز منظر ديگر به مثابه بخشي از مجموعه ادبي متاثر از ادبيات كلاسيك ايران ، شواهد ونشانه هاي هر دومنظر را مي توان در آينه تاريخ ادبيات داستاني درايران جستجوكرد .

وي داستان نويسي در معناي معاصر را بازسازي زندگي وتجربه هاي فردي نويسنده ذكرد كرد وادامه داد : داستان خواني افزودن تجربه ها ، احساس ها ونگاه هاي ديگران است بر تجربه خود ، نويسنده اي كه داستاني مي نويسد مي كوشد تا نگاه ويژه خود را در شناخت جهاني كه پيرامونش است براي ديگران بازگويد .

به اعتقاد مسجد جامعي ، خواندن هر داستان به منزله زندگي كردن در كالبدي ديگر و ديدن جهان از دريچه چشم ديگري است . از همين روست كه داستان از پرجاذبه ترين وشيرين ترين هنرها در سراسر تاريخ ودرميان همه ملت ها بوده است .

کد مطلب 135924

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