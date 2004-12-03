داستان نويس در معناي معاصر ، بازسازي زندگي و تجربه هاي فردي نويسنده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، در پيام احمد مسجد جامعي كه از سوي علي اصغر محمد خاني ، دبير شوراي گسترش زبان وادبيات فارسي خوانده شد آمده است : داستان معاصر ايراني را از دومنظر مي توان فهميد : نخست از منظر مقايسه با گونه هاي داستاني معاصر غرب كه الگوي متعارف تحليل گونه هاي داستان نويسي در سطح جهان است واز منظر ديگر به مثابه بخشي از مجموعه ادبي متاثر از ادبيات كلاسيك ايران ، شواهد ونشانه هاي هر دومنظر را مي توان در آينه تاريخ ادبيات داستاني درايران جستجوكرد .

وي داستان نويسي در معناي معاصر را بازسازي زندگي وتجربه هاي فردي نويسنده ذكرد كرد وادامه داد : داستان خواني افزودن تجربه ها ، احساس ها ونگاه هاي ديگران است بر تجربه خود ، نويسنده اي كه داستاني مي نويسد مي كوشد تا نگاه ويژه خود را در شناخت جهاني كه پيرامونش است براي ديگران بازگويد .

به اعتقاد مسجد جامعي ، خواندن هر داستان به منزله زندگي كردن در كالبدي ديگر و ديدن جهان از دريچه چشم ديگري است . از همين روست كه داستان از پرجاذبه ترين وشيرين ترين هنرها در سراسر تاريخ ودرميان همه ملت ها بوده است .