بافت فرسوده مشهد ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ظریف قبل از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: انبوه سازان نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن در کلان شهرهای کشور دارند و عامل رونق ساخت و ساز در شهرها هستند.

وی افزود: باید جایگاه انبوه سازان و کارآفرینان خصوصی تعریف شود، چون آنها پیچیده‌ترین مشکل کشور یعنی مساله مسکن را حل می‌کنند، پس باید به آنها بها داده شود.

ظریف تاکید کرد: سرعت بخشیدن به برنامه ساخت و ساز نیاز به منابع مالی دارد و حرف اول پروژه های مسکونی تامین منابع است، از این رو در شرایط کنونی برای انبوه سازان مسکن اعطای به موقع وام ها نقش حیاتی دارد.

وی تأکید کرد: باید از انبوه‌سازان و افرادی که در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند حمایت شود، تا عرضه مسکن به حدی برسد که قیمت‌ها شکسته شده و مسکن ارزان شود.

وی با بیان اینکه انبوه‌سازان در توسعه شهرها نقش تاثیرگذاری دارند، اظهار داشت: انبوه‌سازان، آبادگران شهر هستند و در حقیقت عمران و آبادی شهر بدون مشارکت آن ها امکان‌پذیر نیست.

ظریف افزود: همان گونه که ما برای برخی اقلام کشاورزی خرید تضمینی داریم، باید جایگاه تولید کننده مسکن نیز به آن درجه ای از اطمینان برسد که با جرات بیشتری سرمایه خود را وارد کار کند.