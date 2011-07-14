وزیر علوم سرپرست دانشگاه صنعت آب و برق را منصوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو طی حکمی، علی اکبر افضلیان را به سمت سرپرست دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) منصوب کرد.
دانشگاه صنعت آب و برق در 22 خردادماه از وزارت نیرو به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافت و پیش از این علی اکبر افضلیان ریاست این دانشگاه را برعهده داشت و با پیوستن این دانشگاه به وزارت علوم، کامران دانشجو وی را به سمت سرپرست دانشگاه صنعت آب و برق منصوب کرد.
به گزارش مهر، اواخر سال 1340 مرکزی تحت عنوان مرکز آموزشهای تخصصی برق در محل فعلی دانشگاه صنعت آب و برق با همکاری مشاوران خارجی ایجاد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با همت شهید عباسپور- وزیر وقت نیرو، این مرکز تبدیل به یک مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی شد و در دهه 1360 اقدام به تعریف برنامه های درسی مهندسی کاربردی دوره های مهندسی برق، الکترونیک و ابزار دقیق، مکانیک نیروگاه و آب، کرد و دانشجو پذیرفت.
شورای گسترش آموزش عالی در سال 1370 مجوز تبدیل آن به دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور) را صادر و در سال 1374 با تبدیل آن به دانشگاه موافقت اصولی خود را اعلام کرد.
پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی از سال 1381 آغاز شد. در حال حاضر 350 نفر دانشجو در 12 رشته کارشناسی ارشد و 1350 نفر دانشجو در 5 رشته کارشناسی در دانشگاه صنعت آب و برق تحصیل میکنند که غالب این دوره های آموزشی در راستای نیازهای صنعت آب و برق هستند.
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