وزیر علوم سرپرست دانشگاه صنعت آب و برق را منصوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو طی حکمی، علی اکبر افضلیان را به سمت سرپرست دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) منصوب کرد.

دانشگاه صنعت آب و برق در 22 خردادماه از وزارت نیرو به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافت و پیش از این علی اکبر افضلیان ریاست این دانشگاه را برعهده داشت و با پیوستن این دانشگاه به وزارت علوم، کامران دانشجو وی را به سمت سرپرست دانشگاه صنعت آب و برق منصوب کرد.

به گزارش مهر، اواخر سال 1340 مرکزی تحت عنوان مرکز آموزش‏های تخصصی برق در محل فعلی دانشگاه صنعت آب و برق با همکاری مشاوران خارجی ایجاد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با همت شهید عباسپور- وزیر وقت نیرو، این مرکز تبدیل به یک مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی شد و در دهه 1360 اقدام به تعریف برنامه ‏های درسی مهندسی کاربردی دوره ‌های مهندسی برق، الکترونیک و ابزار دقیق، مکانیک نیروگاه و آب، کرد و دانشجو پذیرفت.

شورای گسترش آموزش عالی در سال 1370 مجوز تبدیل آن به دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور) را صادر و در سال 1374 با تبدیل آن به دانشگاه موافقت اصولی خود را اعلام کرد.

پذیرش دانشجو در دوره‏های تحصیلات تکمیلی از سال 1381 آغاز شد. در حال حاضر 350 نفر دانشجو در 12 رشته کارشناسی ارشد و 1350 نفر دانشجو در 5 رشته کارشناسی در دانشگاه صنعت آب و برق تحصیل می‏کنند که غالب این دوره ‏های آموزشی در راستای نیازهای صنعت آب و برق هستند.