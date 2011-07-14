جذب 88درصد اعتبارات عمرانی کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجموع اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته 181 میلیارد تومان بود که تاکنون 159 میلیارد و 280 میلیون تومان جذب شده است.

وی اظهار داشت: مشکلی برای جذب 12 درصد اعتبارات باقی مانده یعنی 21 میلیارد و 720 میلیون تومان دراستان وجود ندارد و این اعتبار تا پایان سال مالی عمرانی که 31 تیرماه است، جذب می شود.

حبیبی عنوان کرد: دو هزار و 23 پروژه عمرانی طی سالجاری در کهگیلویه و بویراحمد تعریف شده که از این تعداد یک هزار و 276 پروژه در سامانه نظارت بر پروژه های عمرانی به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: این استان در ثبت پروژه های عمرانی در سامانه نظارت، رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد.

معاون عمرانی استاندار افزود: استان های مرکزی، خراسان جنوبی و قم رتبه های اول تا سوم را در این سامانه در اختیار دارند.

حبیبی بیان داشت: 63درصد پروژه های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد در سامانه نظارت بر پروژه های عمرانی کشور ثبت شده است.