تدوین قانونی برای مقابله با مدعیان دروغین/خاستگاه مهدویت اجتهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پور سید آقایی دبیر پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت که از صبح پنجشنبه 23 تیر به مدت دو روز در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، گفت: مهمترین هدف ما از برگزاری این همایش ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت، این آموزه بالنده شیعه است. یکی از محوری ترین مباحث وحدت بخش ادیان و مذاهب، آموزه مهدویت و منجی باوری است.

وی با اشاره به دستاوردهای 6 دوره برگزاری این همایش یادآور شد: در عرصه مهدویت مجموعه مقالات و نشستهای این همایش از منابع تحقیقاتی فاخر محسوب می شود و هر سال 3 تا 4 جلد از مجموعه مقالات همایش منتشر می شود.

حجت الاسلام پور سید آقایی رسانه را یکی از مهمترین ابزار فرهنگ خواند و گفت: امروز رسانه ها هویت فرهنگی جوامع را می سازند و ما به عنوان یک حکومت شیعی و بر اساس آموزه ولایت فقیه جا دارد که در رابطه با نقش رسانه در عصر غیبت برای دستیابی به جامعه منتظر تلاش کنیم.

دبیر همایش دکترین مهدویت با اشاره به موضوع هفتمین دوره این همایش تصریح کرد: ما تلاش داریم در این همایش راهبردهایی را در جهت رسانه های زمینه ساز تبیین کنیم تا معیاریی برای انتخاب و نقد و بررسی رسانه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروزه 13 ضرورت در عرصه مهدویت مطرح است به تبیین این ضرورت ها پرداخت و گفت: ما مکلف به ایجاد جامعه منتظر هستیم . اینکه جامعه شیعی وظایف خود را نسبت به امام و دیگر منتظران انجام می دهد و متمرکز بر وظایف منتظران است، یعنی بر خلاف سخنان انحرافی که به علائم ظهور تأکید دارد ما باید برای ایجاد جامعه منتظر تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه خاستگاه مهدویت هستند، تأکید کرد: باید نگاه انتزاعی و انحرافی به مهدویت کنار گذاشته و نگاه اجتهادی حاکم شود، یعنی کسانی که در حوزه های علمیه سالها درس خارج فقه را گذرانده اند و دوره های تخصصی مهدویت را پشت سر گذاشته اند باید تلاش کنند و در غیر این صورت ما شاهد همین جریانات انحرافی خواهیم بود که منجر به تشویش افکار عمومی شد اما به لطف خدا با این مسئله به صورت جدی برخورد شد. اگر بخواهیم از مسائل انحرافی دور باشیم چاره ای جز این نداریم که نگاه اجتهادی به آموزه حیاتی مهدویت داشته باشیم.

پور سید آقایی با بیان اینکه جای بحث مهدویت در سیستم نظام آموزش عالی ما خالی است، تأکید کرد: باید اهتمام جدی در این زمینه در سیستم آموزش عالی ما برای مقابله با منحرفان فراهم شود. ضمن اینکه باید نظام با این جریانات انحرافی برخورد جدی داشته باشد.

دبیر هفتمین همایش دکترین مهدویت با اشاره به فعالیت های برخی سایت های انحرافی در حوزه مهدویت یادآور شد: باید یک نهاد حوزوی بر محصولات مهدوی نظارت داشته باشد و جلوی کتابها و نوشته های کم مایه را بگیرد.

وی بر ضرورت استفاده از زبان هنر در ترویج و تعمیق مباحث مهدویت تأکید کرد و افزود: رسانه ها به ویژه صدا و سیما تلاش کنند با زبان هنر این آموزه را گسترش دهند.

پورسید آقایی با بیان اینکه خاستگاه مهدویت اجتهادی است، خواستار تدوین قانونی برای برخورد جدی با مدعیان مهدویت و مسائل انحرافی در این خصوص شد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند برگزاری هفتمین همایش دکترین مهدویت پرداخت و گفت: مجموعه مقالات ارسالی در 4 کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت از 301 مقاله، 81 مقاله مورد پذیرش واقع شد که طی دو روز55 مقاله فرصت طرح در این کمیسیون ها را پیدا می کنند.

همچنین همزمان با برگزاری هفتمین همایش دکترین مهدویت در ایران این برنامه در 30 کشور جهان به همت مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت در آستانه نیمه شعبان با موضوع "رسانه زمینه ساز، راهبردها و راهکارها" به همت پژوهشکده مهدویت 23 و 24 تیرماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود .