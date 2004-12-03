بانوان تكواندوكاردرراه سوئد وهلند

به گزارش خبرنگار" مهر" اردوي آمادگي تيم ملي تكواندوي بانوان جهت شركت دررقابتهاي جهاني اسپانيا با حضور 18نفرزير نظرپروانه محمدتقي پور تهراني درحال برگزاري است. اين اردو تا 21 آذر ماه ادامه دارد وپس ازيك هفته استراحت نوجوانان منتخب نيزبه اردوي آمادگي دعوت مي شوند.

تيم منتخب نوجوانان قراراست به تورنمنت بين المللي سوئد اعزام شود. ضمن اينكه تيم ملي بانوان نيزقبل ازشركت درمسابقات جهاني اسپانيا به منظورشركت دريك ديدارتداركاتي به تورنمنت بين المللي هلند اعزام خواهد شد.