تروریستهای دست پروده سعودی آفت جانشان شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، منابع وابسته به مخالفان رژیم آل سعود با اشاره به کشف یک شبکه برانداز در عربستان گفتند: دستگیری شبکه برانداز رژیم سعودی همزمان با افزایش نگرانی مقامات عربستانی از تحولات جاری منطقه است.

این منابع تاکید کردند: عربستان سعی دارد که همه انقلابهای کشورهای عربی را با ناکامی روبرو کند و مانع رسیدن پرتو این انقلابها به داخل عربستان شود اما از اوضاع داخلی غافل مانده است.

منابع فوق افزودند:هم اکنون رژیم از جانب گروههایی تهدید می شود که خود به آنها کمک مالی کرده تا به فتنه افکنی در کشورهای عربی و اسلامی بپردازند.

این منابع بیان کردند: شبکه های تروریستی که جان افراد بی گناه را در مساجد و اماکن عمومی می گیرند هم اکنون وبال گردن آل سعود شده اند زیرا جهت گیری این گروهها ساقط کردن رژیم عربستان است به ویژه که اشتباهات سیاسی و امنیتی و اختلافات خاندان حکومتی به رشد این گروهها کمک می کند.

شایان ذکر است که "عبدالله السعدان" مشاور وزیر دادگستری عربستان دیروز از کشف یک شبکه شانزده نفری برانداز رژیم آل سعود خبر داد.