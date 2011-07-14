۲۳ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

24 نوع لامپ وارداتی غیر استاندارد در استان تهران توقیف شد

تهران - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران اعلام کرد:24 نوع لامپ وارداتی غیر استاندارد توسط بازرسان و کارشناسان این اداره کل در بازاز شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم بیات افزود: در راستای انجام طرح طاها و نظارت بر لامپهای کم مصرف غیر استاندارد بازار، 24 نوع لامپ غیر استاندارد وارداتی از کشور چین، توسط بازرسان و کارشناسان این اداره کل شناسایی و توقیف شد.

وی ادامه داد: لامپهای کم مصرف با نامهای تجارتی SUN LIGHT، TAK NOE، LOMINA SAFIR،  RASA NOOR  BRWA، SABA NOOR، CIXING، SUPER LIGHT، MOTD، ALNAMA NOOR،  ANTIK، VELLMAX، ALITE، DELCOLUX، RDDYM، BEST NAMA NOOR، NEME NOOR، SOPER NAMANOOR، RAYDAM، KARA، SIGMA، LOMIN، Z.F.R، OTES  فاقد کیفیت و مغایر با استاندارد ملی است.

بیات بیان کرد:: در راستای اجرای ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقرارت سازمان استاندارد، کالاهای وارداتی که مغایر با  استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد باشند، ورود آنها به کشور غیر مجاز اعلام می شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین اینگونه کالاها از همان بدو ورود درگمرکات به کشور مبدا مرجوع می شوند.

بیات تاکید کرد: لامپ، مشمول اجرای استاندارد اجباری است و استفاده از نوع غیر استاندارد آن موجب ضرر و زیان مصرف کنندگان خواهد شد.
