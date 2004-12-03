فاز يك پارس جنوبي ناتمام افتتاح شد

رييس كميسيون انرژِي مجلس گفت : فاز يك پارس جنوبي به دليل داشتن بيش از 20 نقص اساسي توسط پيمانكار به صورت ناتمام تحويل و افتتاح شد .

كمال دانشياردرگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب افزود : فاز يك پارس جنوبي از طرح هاي ناموفقي محسوب مي شود كه با بيش از 2سال تاخيردر پايان به صورت ناقص افتتاح شد .

وي اضافه كرد : هم اكنون بيش از 20 اشكال اساسي در اين طرح شناسايي شده است كه ناشي از مديريت ضعيف اين پروژه است .

وي پيش بيني كرد فاز يك پارس جنوبي از طرح هايي خواهد بود كه چند سال بيشتر كار نخواهد كرد به گونه اي كه بايد طرح را با هزينه اي زياد تعمير و تغييراتي در آن اعمال كرد .

به گفته وي ، هرسال تاخير در بهره برداري از فاز يك ، بيش از يك ميليارد دلار خسارت به منافع ملي كشور وارد خواهد كرد.