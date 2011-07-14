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۲۳ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

معرفی مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی گیلان

معرفی مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی حجت الاسلام " علی اصغر جهانی " به عنوان مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: " امید است با همکاری و هماهنگی ریاست سازمان، مدیران و عموم نیروهای خدمتگزار برای تقویت مبانی اعتقادی و تعالی امور معنوی و فرهنگی و اهداف انقلاب و تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی موفق و موید باشید".

حجت الاسلام " رحمت الله عابدی " مسئول سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان بود.

کد مطلب 1359360

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