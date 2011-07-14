معرفی مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی حجت الاسلام " علی اصغر جهانی " به عنوان مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: " امید است با همکاری و هماهنگی ریاست سازمان، مدیران و عموم نیروهای خدمتگزار برای تقویت مبانی اعتقادی و تعالی امور معنوی و فرهنگی و اهداف انقلاب و تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی موفق و موید باشید".

حجت الاسلام " رحمت الله عابدی " مسئول سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان بود.