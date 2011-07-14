  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

شورای نگهبان:

مدیران مستعفی داوطلب انتخابات نمی‌توانند سرپرست شوند

مدیران مستعفی داوطلب انتخابات نمی‌توانند سرپرست شوند

شورای نگهبان اعلام کرد: مدیرانی که برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داده اند ، نمی توانند به عنوان سرپرست به ادامه فعالیت بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان در خصوص انتشار خبری نادرست به نقل از سخنگوی شورای نگهبان در یکی از رسانه‌ها، اعلام کرد مدیران مستعفی نمی توانند به عنوان سرپرست به ادامه فعالیت بپردازند.

در این اطلاعیه‌ آمده است: به اطلاع می رساند که بخشی از خبر ارائه شده از سوی یک مرکز خبری به نقل از عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، که در آن ذکر شده بود «کسانی که استعفا داده اند تا برگزاری انتخابات می توانند به عنوان سرپرست در دستگاه محل خدمت خود بکار خود ادامه دهند» نادرست تنظیم شده و به صورت زیر تصحیح می گردد: «نامزدهای انتخاباتی که از مسئولیت خود استعفا داده اند تا برگزاری انتخابات "نمی توانند" به عنوان سرپرست در دستگاه محل خدمت خود بکار خود ادامه دهند.»

کد مطلب 1359361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها