به گزارش خبرگزاری مهر اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان در خصوص انتشار خبری نادرست به نقل از سخنگوی شورای نگهبان در یکی از رسانه‌ها، اعلام کرد مدیران مستعفی نمی توانند به عنوان سرپرست به ادامه فعالیت بپردازند.

در این اطلاعیه‌ آمده است: به اطلاع می رساند که بخشی از خبر ارائه شده از سوی یک مرکز خبری به نقل از عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، که در آن ذکر شده بود «کسانی که استعفا داده اند تا برگزاری انتخابات می توانند به عنوان سرپرست در دستگاه محل خدمت خود بکار خود ادامه دهند» نادرست تنظیم شده و به صورت زیر تصحیح می گردد: «نامزدهای انتخاباتی که از مسئولیت خود استعفا داده اند تا برگزاری انتخابات "نمی توانند" به عنوان سرپرست در دستگاه محل خدمت خود بکار خود ادامه دهند.»