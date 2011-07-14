به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی گلستان افزود: این آزمایشگاهها به منظور کشف جرم راه اندازی می شوند و با ایجاد آنها پیشرفت قابل توجهی در این حیطه خواهیم داشت.

وی در خصوص جرایم اینترنتی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر جرایم اینترنتی در کشور وسعت زیادی ندارد.

رئیس پلیس کشور در بخش دیگری به مسئله حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: این بحث یکی از چالشهای پیش روی ما است و در این زمینه مبادله اطلاعات به خوبی صورت گرفته و مردم با حقوق خود آشنایی پیدا کرده اند و بخوبی از آن دفاع می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور در ادامه افزود: در این راستا دستورالعمل جامعی تهیه و ارسال شده است.

سردار احمدی مقدم یاداور شد: نصب سیستم مانیتورینگ تفکیک متهمان نیز صورت گرفته و بارزرسی های زیادی نیز از بازداشتگاهها انجام شده است.

85 درصد زندانیان درگیر مواد مخدر بوده اند

وی در خصوص بحث زندانیان نیز گفت: حدود نیمی از زندانیان سراسر کشور به جرم مواد مخدر دستگیر شده اند و بررسی ها نشان می دهد 85 درصد زندانیان نیز درگیر مواد مخدر بوده اند.



سردار احمدی مقدم در ادامه به طرح جمع آوری تجهیزات گیرنده ماهواره اشاره کرد و اظهارداشت: رویکرد اصلی ما در اجرای این طرح برخورد با نصابان و فروشندگان ماهواره است که لازم است در این راستا فرهنگ سازی شود چرا که بنیان بسیاری از خانواده به خاطر این عمل مخرب سست و ویران می شود.

در این مراسم از خدمات سردار حمید عطایی تقدیر و سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی استان گلستان معرفی شد.