به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی گلستان افزود: این آزمایشگاهها به منظور کشف جرم راه اندازی می شوند و با ایجاد آنها پیشرفت قابل توجهی در این حیطه خواهیم داشت.
وی در خصوص جرایم اینترنتی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر جرایم اینترنتی در کشور وسعت زیادی ندارد.
رئیس پلیس کشور در بخش دیگری به مسئله حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: این بحث یکی از چالشهای پیش روی ما است و در این زمینه مبادله اطلاعات به خوبی صورت گرفته و مردم با حقوق خود آشنایی پیدا کرده اند و بخوبی از آن دفاع می کنند.
فرمانده نیروی انتظامی کشور در ادامه افزود: در این راستا دستورالعمل جامعی تهیه و ارسال شده است.
سردار احمدی مقدم یاداور شد: نصب سیستم مانیتورینگ تفکیک متهمان نیز صورت گرفته و بارزرسی های زیادی نیز از بازداشتگاهها انجام شده است.
85 درصد زندانیان درگیر مواد مخدر بوده اند
سردار احمدی مقدم در ادامه به طرح جمع آوری تجهیزات گیرنده ماهواره اشاره کرد و اظهارداشت: رویکرد اصلی ما در اجرای این طرح برخورد با نصابان و فروشندگان ماهواره است که لازم است در این راستا فرهنگ سازی شود چرا که بنیان بسیاری از خانواده به خاطر این عمل مخرب سست و ویران می شود.
نظر شما