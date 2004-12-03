ازكناره گيري مظلومي شوكه شدم

هادي طباطبايي دروازه بان تيم فوتبال صبا باتري كه به دليل مصدوميت نتوانست دربازي مقابل ذوب آهن تيم خود را همراهي كند، با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: من اززبان شما جدايي آقاي مظلومي ازصبا باتري را مي شنوم وازاين خبرشوكه شده ام.

وي ادامه داد: صبا باتري با آقاي مظلومي روزهاي بسيارخوبي را داشته ونمي دانم چرا ايشان كناره گيري كرده اند. به هرحال برد و باخت درفوتبال وجود دارد، اما به هرحال نبايد ازكنارزحمات آقاي مظلومي به سادگي گذشت.

طباطبايي درپايان گفت: اميدوارم اين خبرصحت نداشته باشد وصبا باتري بتواند با ايشان به افتخارات متعدد دست يابد.