اعضای ستاد گرامیداشت هفته قوه قضاییه گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان گلستان پیش از ظهر پنجشنبه در این آیین با اشاره به نقش اطلاع رسانی در دنیای امروز گفت: امروز هر کشوری که بتواند بیشترین تاثیرگذاری روی افکار عمومی در عرصه های بین المللی و داخلی داشته باشد موفق تر است.

وی به نقش بیداری افکار عمومی در حمایت از مردم غزه اشاره کرد و افزود: به جرات می توان گفت فشار افکار عمومی و حمایت ملل مختلف در حمایت از مردم غزه کمتر از مقاومت این مردم در فلسطین اشغالی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر بحث اعتماد سازی گفت: باید با استفاده از ابزار و امکانات موجود، صادقانه خدمات و عملکرد دستگاه قضایی را به مردم معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: مردم داوران منصفی هستند و هر جا صادقانه اطلاعات شفاف، صریح و صادقانه به آنان ارائه کنیم به ما اعتماد می کنند.

فاضلیان هفته قوه قضاییه را بهترین فرصت برای بیان و تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان عنوان کرد و افزود: باید با انعکاس خدمات دادگستری استان در رسانه ها، مردم را با ساختار این دستگاه آشنا و ارتباط نزدیک تری با آنان برقرار کنیم.

رئیس کل دادگستری دستگاه قضایی را تاثیرگذارترین قوه در کشور برشمرد و گفت: رسالت تاریخی این قوه برقراری قسط و عدالت است که متاسفانه آن گونه که شایسته این قوه است حق ان در رسانه ها ادا نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از اعضای ستاد گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: خوشبختانه با وجود کمبود اعتبارات و منابع مالی، شاهد اجرای برنامه های مناسبی در هفته قوه قضاییه امسال بودیم که در نوع خود طی سال های گذشته کم نظیر بود.

احمد جعفری رئیس ستاد گرامیداشت هفته قوه قضاییه نیز در این نشست با تشریح عملکرد و اقدامات ستاد قوه قضاییه گفت: برپایی نخستین نمایشگاه تخصصی هفته قوه قضاییه و تجلیل از قضات و کارکنان دادگستری از مهم ترین برنامه های برگزار شده در این هفته بود.

وی افزود: خوشبختانه با وجود امکانات و منابع محدود برنامه های هفته قوه قضاییه با تلاش اعضای ستاد به خوبی برگزار شد.

در پایان این نشست از اعضای ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه با اهدای لوح، تقدیر شد.