حافظان نوجوان قرآن در اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد، "محمدحسین رحمانی" حافظ کل قرآن، "امیرمحمد علیزاده" حافظ 17 جزء و "علی همتی" حافظ 16 جزء قرآن مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به نقش هدایتگری و تربیتی قرآن در جامعه، بر ضرورت گسترش مراکز قرآنی را استان اردبیل تاکید کرد.

حجت‌ الاسلام سید حسن عاملی با بیان اینکه امروز ریشه بسیاری از بدعتها و کج‌رویها در جامعه مهجوریت قرآن دوری افراد از آموزه های آن است، افزود: گم کردن تابلوهای دینی و معرفتی سبب شده انسان امروز در سراشیبی سقوط بیفتد.

وی قرآن را معجزه همیشگی و ماندگار اسلام دانست و اضافه کرد: امروز ما به عمق قرآن باید توجه کنیم و این کتاب باید همراه با پیشرفت علوم در جامعه شناخته تر شود، زیرا قرآن برای همه ما بزرگترین سرمایه فردی و اجتماعی است.

امام جمعه اردبیل به نقش مهم دارالقرآن‌کریم در راستای تربیت نوجوانان قرآنی در این استان ابراز داشت: توسعه فرهنگ قرآنی و حمایت مسئولان از فعالان علوم قرآنی باید همواره مورد تاکید قرار گیرد.

وی با اشاره به تاثیر تلاوت قرآن در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان عنوان کرد: هر آیه‌ تلاوت شده در خانه‌ها باعث افزون شدن برکت آن خانه می‌شود.

در این مراسم مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز ضمن قدردانی از حافظان قرآن کریم گفت: ارج نهادن به ترویج شناخت و تفسیر و حفظ قرآن کریم امری الهی است و خداوند را شاکریم که توانسته‌ایم در این مسیر گامی برداریم.

حجت‌ الاسلام عزیز صابر با ذکر حدیثی امام صادق (ع) در اهمیت قرآن کریم یادآور شد: قرآن پیمان خداوند با خلقش بوده، پس سزاوار است که هر فرد مسلمان به عهد و پیمان خویش نگاه کند و همه روز پنجاه آیه از قرآن را بخواند.