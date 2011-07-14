روابط قاهره با تهران به بعد از انتخابات پارلمانی مصر موکول شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "نبیل العربی" گفت: برخی کشورهای حوزه خلیج فارس (بدون ذکر نام آنها) با "حسنی مبارک" به خاطر روابط حسنه ای که قبلا میان آنها برقرار بوده همدردی کاملی داشته اند.

وی ضمن تکذیب تهدید نظامی رژیم صهیونیستی علیه مصر افزود: مصر دارای ارتش و مردم قوی است و ابزارهای لازم برای دفاع از خود را دارد و جامعه جهانی هم اجازه این امر را نمی دهد.

وی تصریح کرد: ماده هشتم معاهده صلح اسرائیل- مصر تاسیس کمیته ای برای مطالبات مالی را مورد توجه قرار داده و مصر طبق این ماده می تواند درخواست غرامت کند، اما تاکنون این کار را نکرده و در مدت کوتاهی که وزیر خارجه بودم فرصتی برای تکمیل این موضوع نداشتم.

العربی درباره روابط با ایران بیان کرد: زمانی که وزیر خارجه بودم گفتگوهایی برای از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک انجام شد اما موضوع به پس از انتخابات پارلمانی و طرح آن در پارلمان موکول شد.

وی درباره انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت: من قبلا از "محمد البرادعی" دفاع کرده ام و "عمرو موسی" نیز دوستم است اما هنوز مشخص نیست به چه کسی رای بدهم شاید به شخص سومی رای دادم.