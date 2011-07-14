جلوی هرگونه تعرض به آرای عمومی در انتخابات را می گیریم

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون آموزش عوامل انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان جلو هرگونه سوء‌استفاده و تعرض به آرای عمومی را با استفاده از قانون و مشارکتهای مردمی گرفته شود.

وی اظهار داشت: هر جا که مسیر حرکت بر طبق قانون بوده است، خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه های متعدد به وجود نیامده است.

این مسئول ادامه داد: اجازه نخواهیم داد افرادی فضای سیاسی کشور را آلوده کنند و در نظام انتخاباتی اختلال ایجاد کنند و یا با مشوش کردن افکار عمومی جامعه خواسته‌های سیاسی خود را پیش ببرند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده مربوط به انتخابات بیان کرد: هماهنگی با هیئت‌های اجرایی و نظارت برای برگزاری و معین کردن نمایندگان فرمانداران در سر صندوق‌ها نیز صورت خواهد گرفت.

آمار پیشرفت مصوبات سفرهای استانی اعلام شد

تمدن در خصوص آمار پیشرفت مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان تهران افزود: 97 درصد مصوبات سفر اول و 76 درصد مصوبات دور دوم سفرهای هیئت دولت به استان تهران اجرایی شده است.

وی گفت: همچنین در سفر سوم استانی که سال گذشته انجام شد، 34 تا 35 درصد مصوبات آن اجرایی شده و اجرای همه مصوبات در حال پیگیری است تا تمام تعهدات به سرانجام برسد.

45 هزار واحد مسکونی مهر به متقاضیان تحویل داده شد

استاندار تهران با بیان اینکه 160 هزار واحد مسکونی مهر باید در استان تهران ایجاد شود، ادامه داد: 45 هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل داده شده و مابقی آن نیز تا پایان امسال در دو مرحله پایان شهریور و پایان آذر واگذار می شود.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود در این دو مرحله، 50 هزار واحد به صاحبان آنها تحویل داده شود و تا پایان سال 91، تمام 160 هزار واحد استان تهران واگذار می شود.

رئیس شورای تأمین استان تهران با اشاره به موضوع واگذاری زمینهای 1000 متری افزود: این طرح که از سوی ریاست جمهوری ارائه شده در دستور کار است که که ابتدا باید بر روی مسئله جانمایی آن کار شود و نقاط مساعد شناسایی شوند تا سیاست جدید در مسکن مهر استان تهران ایجاد شود.