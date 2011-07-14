سرانه مدارس بر اساس جمعیت استانها پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست صمیمی با شورای معاونین اداره کل و مناطق آموزش و پرورش شهرستانهای تهران با اعلام اینکه اگر ولایت نباشد عالم وجود نخواهد داشت تصریح کرد: وجود پیامبر، خدا و ائمه نعمت بزرگی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است و باید بدانیم هیچ زیبای ای بدون ولایت وجود ندارد.

وی با تاکید بر حفظ شان افرادی که در نوبت عصر مدیر بوده اند، افزود: این افراد را جایگزین مدیران بازنشسته کنید یا به عنوان مدیر معاون یا مشاور از آنها استفاده کنید.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امسال سال تعادل بخشی برای سرانه های مدارس است و با توجه به جمعیت به هر استان سرانه خواهیم داد.

حاجی بابایی اضافه کرد: چه شعائری بالاتر از این است که 12 میلیون دانش آموز با صدای اذان کلاس را تعطیل کنند، آن وقت خواهید دیداین برنامه چه عظمتی را در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: تمام طرحهایی که در آموزش و پرورش صورت می گیرد کارشناسی شده است و نتایج و شیرینی های این طرحها را تمام کشور، دانش آموزان و معلمان حس خواهند کرد.