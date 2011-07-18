محمدرضا گودرزی، نویسنده، منتقد و مدرس داستان نویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، تمام کتاب‌های پرفروش را عامه‌پسند ندانست و عنوان کرد: عامه‌پسندها معمولا زبان و طرح ساده‌ای دارند و مسائلی مانند عشق و ازدواج، طرح اصلی آنان است که به طور عمده به شکل احساساتی و فاقد عقلانیت مدرن گره ماجرا حل می‌شود.

نویسنده مجموعه داستان «اگه تو بمیری»، وجود تنوع متن را در هر جامعه‌ای نشان از تکثر جامعه دانست و گفت: هر متن خواننده خود را خواهد داشت. نویسنده‌های غیر عامه‌پسند باید آنقدر در متن خود جذابیت ایجاد کنند که کم‌کم خواننده‌های عامه‌پسند جذب آنان شوند، اما نمی‌توان گفت نباید نوشته‌های عامه‌پسند وجود داشته باشند؛ چرا که مقابله با این ادبیات نه کار درستی است و نه نتیجه‌ای درپی خواهد داشت.

گودرزی تصریح کرد: نویسندگان آثارغیر عامه‌پسند علاوه بر حفظ اندیشه متعالی و دنباله روی نکردن از خواسته‌های سطحی باید دشوارنویسی را کم کنند و این از وظایف آنان است که خواننده‌های عامه‌پسند را به مرور زمان جذب کنند.

مسئول بخش داستانی کانون ادبیات ایران با بیان اینکه به طور طبیعی نیز کم‌کم خوانندگان آثار عامه‌پسند جذب آثار دیگر می‌شوند، عنوان کرد: بخشی از این اتفاق نیز به خواننده مربوط می‌شود. او اگر ذهن پرسشگری داشته باشد، بعد از مدتی دیگر این قبیل کتاب‌ها پاسخ او را نمی‌دهند و به سمت نوشته‌های دیگر تمایل پیدا می‌کند.

گودرزی با تصریح این نکته که اغلب نویسندگان عامه‌پسند از نقد جدی گریزان هستند، گفت: این نویسندگان با روش دیگری برای نوشتن آشنا نیستند و علاوه بر این باید تفکر را هم عوض کنند. از همین رو اگر مایل به ارتقای سطح نویسندگی خود هستند، می‌توانند به کارگاه‌ها و مراکز آموزشی مراجعه کنند یا نقدها را بخوانند و علاوه بر آن وجه اقتصادی ماجرا نیز برایشان خیلی پررنگ نباشد.