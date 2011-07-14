23 گونه گیاهی در کشور در معرض نابودی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین منتظمی روز پنجشنبه در یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال جاری به دلیل افزایش خشکسالی طیف وسیعی از گیاهان کشور در آستانه آسیب پذیری قرار گرفته اند گفت: طبق گزارش آی یو سی ان 23 گونه گیاهی در شرف انقراض هستند که بیشتر آنها را گونه های علفی تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: ما در حال حاضر برای سه گونه گیاهی روشهای احیایی نظیر کشت بافت را در دستور کار قرار داده ایم برای نمونه سوسن چلچراغ یکی از گونه هایی است که به صورت آزمایشگاهی در مرحله پیازچه و در محیط گلخانه پرورش داده می شود.

به گفته منتظمی، آماربرداری گونه های گیاهی در حال انجام است اما پیش بینی می شود به علت کاهش بارندگیها در قسمتهای جنوب کشور احتمال افزایش گونه های در خطر انقراض وجود داشته باشد.

وی از نگهداری صد گونه گیاهی در بانک ژن به صورت بذر خبر داد و افزود: در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزی همکاری گسترده ای را در جهت حفظ منابع ژنتیکی انجام داده ایم و در مرحله دستیابی به یک پروتکل واحد بین سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

منتظمی تاکید کرد: با ایجاد این تعامل و داشتن یک خزانه ژنی می توانیم اگر شرایط خشکسالی به همین منوال ادامه یافت این گیاهان را به صورت گلخانه ای پرورش و نگهداری کنیم.