نفیسه آهنین پنجه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای فصل جدید لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور از فردا در حالی به میزبانی قم برگزار میشود که تیمهای مدعی در دو گروه برای صعود به لیگ برتر باید به رقابت بپردازند.
وی تصریح کرد: سال گذشته در مسابقات لیگ دسته دوم تیراندازی بانوان باشگاههای کشور حضور داشتیم که کسب تجربیات ارزشمند از این رقابتها همراه با توفیق در به دست آوردن جواز صعود به لیگ دسته اول تیراندازی سبب شد تا با آمادگی بیشتری در این مسابقات شرکت کنیم.
نایب رئیس هیئت تیراندازی استان قم افزود: امسال حساسیت رقابتهای لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاههای کشور به خوبی از سوی نفرات تیم بانوان قم درک شده است و این مهم از انگیزه و تلاش بسیار زیادی نفرات تیم در اردوی آماده سازی قبل از لیگ به خوبی به چشم میآمد.
وی عنوان کرد: تمام تیمهای شرکت کننده در مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاههای کشور با بهترین نفرات خود به قم آمدهاند و سعی کردهایم که در مدت حضور آنها در قم، میزبان شایسته و قابل قبولی از نگاه فدراسیون تیراندازی و تیمهای شرکت کننده باشیم.
آهنین پنجه در ادامه با اشاره به حضور شش بانوی تیرانداز قمی در ترکیب این تیم برای جدال با حریفان بر سر کسب جواز صعود به لیگ برتر تیراندازی بانوان باشگاههای کشور اضافه کرد: سه تیرانداز در ترکیب تیم رشته تفنگ بادی و سه عضو دیگر در ترکیب تیم رشته تپانچه بادی حضور دارند.
وی بیان کرد: نفرات تیم رشته تفنگ بادی بانوان قم در هفته نخست مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاههای کشور را خانمها آزاد غنیمتی، فهیمه زند و مهسا احمد آبادی تشکیل میدهند و در تیم رشته تپانچه بادی نیز خانمها، فاطمه غنیمتی، نفیسه آهنین پنجه و ندا بلوچی حضور دارند.
نایب رئیس هیئت تیراندازی استان قم به تیمهای حاضر در گروه دوم رقابتهای لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاههای کشور نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در این گروه علاوه بر تیم بانوان قم، تیمهای گیلان، گلستان، فارس، اصفهان و خراسان شمالی نیز برای صعود تلاش میکنند.
وی یاد آور شد: بانوان علاقمند به تماشای مسابقات هفته نخست فصل جدید لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاههای کشور میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه این رقابتها را در سالن تیراندازی شهید زین الدین مجموعه ورزشی میثم قم تماشا کنند.
نایب رئیس هیئت تیراندازی استان قم ابراز داشت: در پایان رقابتهای لیگ دسته اول تیراندازی بانوان باشگاههای کشور، دو تیم جواز صعود به لیگ برتر را کسب خواهند کرد که امیدواریم تیم بانوان هیئت تیراندازی قم یکی از این تیمها باشد
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