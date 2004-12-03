پارلمان اوكراين راي به عقب نشيني نيرو هايش از عراق داد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، در مجموع دويست و پنجاه و هفت تن از اعضاي پارلمان اوكراين كه چهارصد و پنجاه كرسي دارد به اين اقدام كه از سوي كمونيستها پيشنهاد داده شده بود، راي دادند .
اعزام نيروهاي اوكرايني به عراق موجب بهبود روابط كيف با آمريكا شد كه اين روابط در گذشته بدليل وجود برخي از همكاريهاي موجود ميان دو كشور از جمله ادعاهايي مبني بر فروش سيستمهاي راداري به صدام به سردي گراييده بود .
|اين در حالي است كه چندي پيش هزاران اوكرايني با برگزاري راهپيمايي خواستار عقب نشيني سربازان اين كشور از عراق شدند .
تظاهر كنند گان با سردادن شعارهايي به دولت اين كشور اعلام كردند كه سياستمداران حق ندارند خون ديگران را براي رسيدن به اهداف خود فدا كنند .
تظاهر كنندگان در شهر كيف پايتخت اوكراين و در ميدان مركزي اين شهر تجمع كرده و سپس به سوي پارلمان اين كشور به راه افتادند .
اهداف لئونيد كوچما رئيس جمهور اوكراين در اعزام 1600 نيروي حافظ صلح به عراق با تهاجم شديدي در ميان سياستمداران اين كشور روبرو شد . مخالفان ، اين اقدام كوچما را تلاشي خام براي بهبود روابط به دنبال تيرگي آن به دليل گزارشهايي در مورد فروش تسليحات به بغداد پيش از سقوط صدام دانستند.
مخالفت با حضور نيروهاي اوكرايني در عراق به دنبال كشته شدن دو اوكرايني در ابتداي امسال كه مجموع كشته شدگان اوكرايني را به 6 نفر از ماه آگوست رساند ، شدت گرف
