به گزارش خبرگزاری مهر، با مشخص شدن اعضای کمیته واحد اصولگرایان، جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، پنجشنبه آینده 30 تیرماه نشست مشترک استانی را با حضور مسئولین ستادهای انتخاباتی خود در سراسر کشور تشکیل می دهند.

این دو جمعیت در اطلاعیه ای مشترک اعلام کردند: این نشست پس از تشکیل ستاد مرکزی و برگزاری جلسات مختلف به منظور وحدت و همچنین حمایت از سازوکارهای رسیدن به همسویی در جبهه اصولگرایان تشکیل خواهد شد. از دیگر اهداف برگزاری این نشست مشترک زمینه سازی برای شکل گیری مجلسی کار آمد و خدمتگزار با حضور نمایندگان متعهد، متخصص و ولایت پذیر برای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

لازم به ذکر است حسین فدایی و علیرضا زاکانی به عنوان نمایندگان جمعیت ایثارگران و رهپویان انقلاب اسلامی در کمیته واحد اصولگرایان حضور دارند.