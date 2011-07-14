متن قوی زیربنای یک اثر نمایشی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین گردهمایی کاربران برگزیده سایت ایده مرکز سیما فیلم امروز 23 تیر ساعت 14 در مجتمع ملاصدرای صدا و سیما افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم تیزر افتتاحیه پخش شد که در آن پرویز پرستویی رو به دوربین گفت: زمان جوانی ما جایی نبود که ایده فیلم و سریال قبول کند چه به رسد به اینکه برای این ایده پول هم بدهند! اگر بود من چقدر ایده داشتم مثل ... بگذریم

پس از پخش این تیزر موجز سید حسین مسیح پور مدیر سایت ایده به قرائت پیام اسلامی مهر ریاست مرکز سیمافیلم پرداخت که در آن آمده بود در شرایطی که صدها شبکه و رسانه تلویزیونی در سراسر جهان با یکدیگر رقابت می کنند تا اهداف خود را از طریق تولید آثار به مخاطب منتقل کنند در این عرصه رقابتی ایده هایی نو برنده خواهند شد که به تولید برنامه ای جذاب با برخورداری از سلامت ذهنی و تصویری بینجامد و مرحله دشوار ارتباط گیری با مخاطب را نیز پشت سر بگذارد.

در این زمینه استفاده از پتانسیل ها و فرهنگ غنی اسلام و نوگرایی در آثار نمایشی راهکارهای موثری هستند که برنامه سازان را به موفقیت می رسانند. تولید اثر نمایشی کاری گروهی است که زیربنای آن وجود متنی قوی و جذاب است. در گذشته از ایده تا محصول چرخه طولانی طی می شد که سایت ایده به عنوان تغذیه کننده این چرخه با تکیه بر تعامل کاربران مستعد و علاقه مندان با تولید ایده ها موفق به برداشتن گام کوچکی در این عرصه شده است.

در ادامه مسیح پور پس از قرائت این پیام با اشاره به 4 سال فعالیت سایت ایده خطاب به کاربرانی از سراسر کشور که سرانجام فرصتی برای دیدار با آنها فراهم شده بود، گفت: در این مدت سایت ایده فعالیت های گسترده ای داشته است که تجربه مشابه این فعالیت ها نه تنها در کشور بلکه در منطقه نیز وجود نداشته و طی آن موفق به جذب 23 هزار نفر کاربر شده ایم. البته کشور هند چند سالی است کار مشابهی را با قوت کمتر انجام می دهد.

وی افزود: از میان 22 هزار کاربر که به ترتیب میزان و کیفیت فعالیت به کاربران طلایی، نقره ای و آبی نامگذاری شده اند بیش از 400 کاربر طلایی داشته ایم که ایده های بسیاری ارسال کرده و هر یک حداقل 2 ایده پذیرفته شده داشته اند.

مدیر سایت ایده در پایان سخنان خود گفت: این همایش با کارگاههای تخصصی برای 35 نفر از برترین کاربران از بین 400 کاربر طلایی با هدف تخصصی و هدفمند کردن فعالیت این افراد، برای تولید ایده های بیشتری است که به ساخت آثار فاخر بینجامد.

در ادامه این گردهمایی، کارگاه آموزشی ایده و نحوه پرورش و بسط آن با مدیریت احمد رضا معتمدی نویسنده و کارگردان سینمای ایران برپا شد و هم اکنون نیز دومین کارگاه آموزشی با مدیریت مسعود نقاش زاده با عنوان خاستگاه و فرم ایده ها در حال برگزاری است.

با اتمام این بخش، برنامه اولین روز گردهمایی کاربران برگزیده سایت ایده با پخش فیلم سینمایی "طلا و مس" ساخته همایون اسعدیان به پایان می رسد.