قم رتبه دوم طلاق را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم حاج مظفری ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص وضعیت طلاق در استان قم اظهار داشت: طلاق حادثه ناگواری است که وقتی رخ می‌دهد آسیب‌های اجتماعی فراوانی را برای مردم و مسئولان بدنبال دارد.



وی با بیان اینکه سالانه در استان قم ۱۲ هزار ازدواج ثبت می‌شود افزود: بر اساس آمار در سال گذشته ۲۱ و چهار دهم درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شد که این آمار تلخی است.



حاج مظفری عنوان کرد: میانگین کشور طلاق ۱۷ و نیم درصد است ولی این آمار در استان قم ۲۱ و چهار دهم درصد می‌باشد و از طرفی در کشور به ازای هر ۶ ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود که در استان قم به ازای هر ۴ و ۷ دهم ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود که این آمار نگران کننده‌ای است.



وی با بیان اینکه باید با برنامه ریزی جلوی رشد روز افزون آمار طلاق در استان گرفته شود افزود: در حال حاضر استان قم از لحاظ طلاق رتبه دوم کشوری بعد از استان تهران را به خود اختصاص داده است.



مدیرکل بهزیستی استان قم در ادامه با بیان اینکه در سال ۸۸ برای هزار و ۴ زوج متقاضی طلاق مشاوره‌هایی صورت گرفت افزود: مشاوران بهزیستی توانستند از این تعداد ۳۰ درصد از زوج‌هایی که می‌خواستند از هم جدا شوند را به زندگیشان بازگردانند.



وی ادامه داد: در سال ۸۹ نیز مشاوره‌هایی برای هزار و ۳۰۰ زوج متقاضی طلاق ارائه شد که از این تعداد ۲۶ درصد به زندگی خود ادامه دادند.



اعتیاد از عوامل بالا بودن طلاق در قم است



وی یکی از علت‌های بالا بودن آمار طلاق در استان قم را اعتیاد مردان به مواد مخدر دانست و اظهار داشت: اعتیاد باعث بروز بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله طلاق است.



حاج مظفری در خصوص ارتباط اعتیاد با طلاق عنوان کرد: بیشتر معتادانی که تازگی به این سمت کشیده می‌شوند از مواد اعتیاد آور صنعتی استفاده می‌کنند که این مواد در مدت کوتاهی فرد را از دور زندگی خارج می‌کند.



سن طلاق خانم‌ها در قم زیر ۲۵ سال است



وی با بیان اینکه سن طلاق در استان قم به شدت کاهش یافته است افزود: بسیاری از خانم‌هایی که طلاق می‌گیرند در سنین زیر ۲۵ سال قرار دارند که این آمار به نوعی فاجعه محسوب می‌شود.



مدیرکل بهزیستی استان قم عدم آشنایی و شناخت لازم را یکی دیگر از دلایل طلاق برشمرد و افزود: طلاق‌هایی که درقم صورت می‌گیرد نزدیک به ۳۰ درصد از آن‌ها در سالهای ابتدایی ازدواج می‌باشد که این امر نشاندهنده عدم شناخت صحیح زوجین نسبت به یکدیگراست.



وی اضافه کرد: در مواردی نیز مشاهده شده است که زوجین قبل از اینکه وارد زندگی رسمی خود شوند کارشان به طلاق می‌کشد و اکثر آنهایی هم که طلاق می‌گیرند دارای یک بچه می‌باشند.



حاج مظفری عنوان کرد: بعد از طلاق آقایان دچار افسرگی می‌شوند که همین امر باعث می‌شود آن‌ها به سمت مواد مخدر روی آورند.



تشکیل سه کمیته برای جلوگیری از طلاق



وی در ادامه با اشاره به اینکه برای رفع این معضل سه کمیته از کار‌شناسان متخصص در این زمینه ساماندهی شده‌اند افزود: یکی از این کمیته‌ها در زمینه افزایش آگاهی‌های مردم فعالیت می‌کند که در این راستا سعی می‌شود با ارائه آموزش‌های لازم جلو این واقعه تلخ گرفته شود.



حاج مظفری ادامه داد: کمیته استانی در زمینه پیشگیری از طلاق تشکیل شده که ریاست آن بر عهده مدیر کل صدا و سیمای استان است تا خانواده‌ها با آگاهی و تحقیقات بیشتر مبادرت به امر ازدواج کنند.



پخش دو برنامه رادیویی در زمینه آموزش‌های ازدواج



مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به پخش دو برنامه رادیویی در زمینه آگاهی بخشی به مردم در خصوص ازدواج افزود: برنامه‌های ندای بهزیستی و برنامه صمیمانه با بهره گیری از کار‌شناسان مجرب آموزش‌های لازم در زمینه ازدواج را به مردم ارائه می‌دهند.



وی همچنین افزود: با توافقاتی که با اداره کل آموزش و پرورش استان قم صورت گرفته است آموزش‌های لازم در زمینه ازدواج برای دختران و پسران دبیرستانی ارائه خواهد شد تا سطح آگاهی جوانان در این زمینه افزایش یابد.



وی ابراز داشت: کمیته دیگری نیزساماندهی شده است که برای زوج‌هایی که در معرض طلاق قرار دارند مشاوره‌های لازم ارائه می‌دهد تا آن‌ها به زندگی خود بازگردند.



حاج مظفری به فعالیت کمیته دیگری تحت عنوان کمیته ساماندهی و توانمندسازی زوج‌هایی که مجبور به طلاق شدند اشاره کرد و افزود: بعد از اینکه زوجین از یکدیگر جدا شدن به منظور اینکه دچار آسیب‌های دیگری از جمله اعتیاد به مواد مخدر و غیره نشوند مشاوره‌های لازم در این زمینه به افراد داده می‌شود.



