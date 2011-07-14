گسترش شهرهای جنوب شرقی تهران فقر منابع آبی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور جنتی عصر پنجشنبه در اولین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی جنوب شرق استان تهران که به همت شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران برگزار شده بود، ادامه داد: معضل کمبود آب باید مدنظر تمام دستگاههای خدمات رسان از جمله شهرداری ها که وظیفه ایجاد و نگهداری فضاهای سبز سطح شهرها را به عهده دارند، قرارگیرد.

وی یادآور شد: مجموعه شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران تمام سعی و تلاش خود را می کنند که آبرسانی در این حوزه به بهترین شکل ممکن انجام شود.

این مسئول با تشکر از همکاریهای خوبی که بین مسئولان حوزه جنوب شرقی تهران و شرکت آب و فاضلاب وجود دارد، خواستار تداوم این همکاریها برای خدمات رسانی بهینه و در خورشأن مردم شد.

خدمات رسانی به شهروندان در حوزه تأمین آب ضروری است

فرماندار شهرستان ورامین نیز در ادامه این همایش، خدمت رسانی به شهروندان در حوزه تأمین آب را امری ضروری دانست.

محسن منصوری اظهار داشت: انجام به موقع و منظم وظایف محوله به هر دستگاهی لازم و ضروری است و همه باید نهایت سعی و تلاش خود را به کار بگیرند تا روند خدمات رسانی به شهروندان به خصوص در حوزه تأمین آب آشامیدنی که مهمترین نیاز هر موجودی است، به خوبی انجام شود.

وی افزود: برخی امور در شهرستان ورامین نیازمند پیگیری مجدانه است؛ به طور مثال رد خصوص حوزه آب که چندین اداره و امور مسئولیت آن را بر عهده دارند و بعضاً باعث سردرگمی بین مردم می شود.

این مسئول بیان کرد: چناچه تدبیری اندیشیده شود تا این حوزه هم ساماندهی شود، گام مهمی در امر خدمت رسانی به مردم برداشته خواهد شد.

کمبود آب شکافهای عمیق در اراضی دشت ورامین ایجاد کرده است

مدیر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران نیز در این همایش اظهار داشت: ‌در سالیان اخیر با توجه به برداشت های بی رویه از منابع آب، شاهد افت شدید سطح آب های زیر زمینی و فرونشست زمین هستیم، به طوریکه سالیانه حداقل ۴/۱متر سطح سفره های زیرزمینی افت کرده و باعث پدیده طبیعی فرو نشست و ایجاد شکاف های عمیق در اراضی دشت ورامین شده است.

دهقان اضافه کرد: بیشتر چاه های حفر شده برای مصارف بخش کشاورزی است و بخش های دیگر مانند آشامیدنی و صنعت در رتبه های بعدی قراردارند، بنابراین باید با اقداماتی نظیر پوشش انهار و تغییر روش های آبیاری غرق آبی به بارانی و زیر سطحی به مقدار قابل ملاحظه ای از هدر رفت آب جلوگیری کرد.