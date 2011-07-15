  1. استانها
۲۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

هنرور به مهر خبر داد:

معرفی 35 طرح بازسازی پروژه های کوچک استان تهران به بانکها

تهران – خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: 35 طرح بازسازی و تکمیل پروژه های کوچک در استان تهران برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند.

شهریار هنرور با اشاره به بسته های حمایتی قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای بسته های سیاستی و حمایتی قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش صنعت روند خوبی داشته است.

وی اظهار داشت: تاکنون 177 واحد برای بازسازی و تکمیل پروژه های کوچک ثبت نام کردند که 52 واحد مدارک خود را تکمیل کرده اند.

این مسئول گفت: از این تعداد 50 طرح توسط ستاد تحول وزارت صنایع و معادن بررسی و 36 طرح آن پس از تأیید به کارگروه استانی ارسال شده است که در نهایت از این تعداد 35 طرح برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند.

