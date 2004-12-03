جز مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هيچ حزب ديگري معين را مطرح نكرده // اصلاح طلبان از ناچاري به سراغ آقاي خاتمي رفتند

محمدرضا خباز عضو شوراي عالي حزب همبستگي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه به جز آقاي ميرحسين موسوي كه همه اصلاح طلبان روي او اجماع داشتند در شرايط موجود روي فرد ديگري اجماع نيست گفت: در صورتي كه گروه رقيب متفق روي يك فرد به جمع بندي برسند احتمال بسيار قوي هست كه اصلاح طلبان نيز روي فرد خاصي چه كروبي يا فرد ديگري به جمع بندي برسند.



وي تاكيد براينكه در ميان گروههاي دوم خردادي روي فرد خاصي اجماع صد درصد نيست گفت: البته روي آقاي كروبي اجماع بيشتري ميان گروههاي دوم خردادي وجود دارد.



خباز با اشاره به اينكه جز مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هيچ حزب ديگري معين را مطرح نكرده گفت: آقاي معين هنوز اعلام نكرده كه حضور پيدا مي كند يا خير و ما هم اگر معين يا هر كانديداي ديگري اعلام حضور كرد آن زمان حزب همبستگي در خصوص شايستگي ها و برنامه هاي آنان بحث و بررسي خواهد كرد.

عضو شوراي عالي حزب همبستگي در ادامه با تاكيد براينكه براي حضور حداكثري بايد لوازم حضور مردم ايجاد شود گفت: حضور حداكثري كار بسيار خوب و مورد آرزوي هر ايراني است و هر ايراني كه به سربلندي كشور بيانديشد خود بخود علاقمند به حضور حداكثري است چون علاوه بر اينكه رئيس جمهور با راي بالا از پشتيباني بسيار قوي مردم برخوردار خواهد بود، آثار برون مرزي بسيار خوبي را هم بدنبال دارد.

خباز گفت: فراهم كردن لوازم حداكثري ابتدا شوراي نگهبان است يعني شوراي نگهبان نبايد كانديداهايي را كه صلاحيت دارند رد كند و وقتي كانديداها تعدادشان زياد باشد رقابت بيشتر خواهد شد به شكلي كه رقابت بالا باعث مي شود تا مردم انتخابات را جدي بگيرند و دراين راستا پاي صندوق مي آيند و خودبخود نظام تقويت ميشود.

وي اضافه كرد: مردم بايد باور كنند كه انتخابات جدي است كه توسط رفتار شوراي نگهبان اتفاق مي افتد و درمرحله دوم مردم بايد احساس كنند كه رئيس جمهورشان در اجراي وظايف قانوني توانمند است و مي تواند نيازها و خواسته هاي قانوني مردم را پيگيري كند و اگر اين دو حالت پيش آيد انتخابات حداكثري مي شود.

خباز گفت: نبايد تنها به چند كانديداي مشهور و شناخته شده اكتفا كرد زيرا كه در كشور افراد شايسته اي هستند كه چون شرايط را سالم نمي بينند كانديدا نمي شوند اين افراد را بايد با راي مردم شناسايي و معرفي كنيم.

وي يادآور شد كه هشت سال پيش نيز شرايط مثل امروز شايد بد تر از امروز بود و آن فضا اصلا براي اصلاح طلبان مفيد نبود و آقاي ميرحسين موسوي نيز 8 سال پيش پيشنهاد براي كانديداتوري را رد كرده بود و اصلاح طلبان از ناچاري به سراغ آقاي خاتمي رفتند ضمن اينكه يك موي بدن خاتمي هم راضي نبود كه بيايد و با اصرار اصلاح طلبان آمد نتيجه آنچه ديديد شد.

عضو شوراي عالي حزب همبستگي ادامه دادكه كشور با دو بال پرواز خواهد كرد كه يكي مشروعيت و ديگري مقبوليت نظام است كه مشروعيت از رهبري واسلام سرچشمه مي گيرد و مقبوليت از راي مردم، هرگاه كاري كنيم كه يكي از اين دو زير سوال رود به يكي از دو بال لطمه زده ايم، متاسفانه گاهي اوقات احساس مي شود كه نقش مردم را كمرنگ مي كنند كه به ضرر نظام است.

وي اضافه كرد: اگر كروبي ، هاشمي يا هر كس ديگري وارد عرصه انتخابات شوند ضرر ندارد زيرا كه اينگونه افراد سربازاني هستند كه براي اين نظام شلاق خورده اند و شكنجه شده اند و آبروي آنها از نظام است و هيچ كس آبرو را از خود نياورده است بنابراين معتقدم كه كروبي و هاشمي هركدام كه بيايند ضرري براي انتخابات ندارد و حضورشان انتخابات را پرشور خواهد كردو براي راي حداكثري مفيد هستند.