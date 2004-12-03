بازيكنان ما در برابر ابومسلم خراسان عالي بودند

سرهنگ جعفرجعفري مديرعامل باشگاه فجر شهيد سپاسي شيراز با بيان مطلب فوق به خبرنگار"مهر" افزود: بازيكنان ما در اين بازي با ارايه فوتبالي زيبا وسراسرهجومي موفق شديم، يكي ازبهترين تيمهاي اين فصل رقابتهاي ليگ برتر را ازپيش روبرداريم و به امتيازارزشمندي دست يابيم.

وي ادامه داد: ابومسلم ازتيمهاي بسيارخوب ليگ است، اما درمقابل ما حرفي براي گفتن نداشت ونتوانست ميدان داري كند، اما در مقابل ما بازيكنان ما ازعهده تمام وظايف محوله برآمدند تا نتيجه قابل قبولي را كسب كنند.

جعفري خاطرنشان كرد: هافبكهاي فجردربازي با ابومسلم بيش ازانتظارظاهرشدند واجازه ندادند تا حريف توپ وميدان را دراختيار داشته باشد.

وي درپايان گفت: بازيكنان ما هيچگاه ازاين پيروزي دچارغرورنمي شوند وقصد دارند تا درادامه كاربا تداوم اين موفقيت به موقعيتهاي بهتري درجدول رده بندي رقابتهاي ليگ برتر فوتبال كشوردست يابند.