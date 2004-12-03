جنبش دانشجويي و فعاليت تشكل هاي دانشجويي در مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" بسيج دانشجويي دانشكده پرستاري مشهد جلسه ‌اي را تحت عنوان «جنبش دانشجويي و مسائل جهان اسلام» در روز شنبه 14 آذر برگزار مي‌كند كه سخنران اين جلسه كه ساعت 5/5 عصر برگزار مي‌شود دكتر خاجي ( دكتراي روابط بين الملل) مي‌باشد و اين جلسه در تالار شهيد پندي بيمارستان قائم برگزار مي شود .

براساس اين گزارش بسيج دانشجويي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد مشهد نيز سلسله جلساتي را تحت عنوان «جنبش دانشجويي و پاسخ خواهي از مسئولان » برگزار مي‌كند.

اين جلسات در محل آمفي تئاتر دانشكده فني مهندسي دانشگاه مشهد با حضور آقايان آرين منش و توكلي (نمايندگان مجلس) ، رسولي(استاندار خراسان رضوي)، درويشيان(رئيس سازمان بازرسي استان)، حلمي (رئيس دانشگاه آزاد مشهد)، بني هاشمي‌(شهردار مشهد) و سردار رادان (فرمانده نيروي انتظامي) از دوازدهم تا هجدهم آذرماه برگزار مي‌شود .

گفتني است هيات نظارت برتشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با برگزاري هر گونه برنامه ‌اي در روز دانشجو توسط تشكل‌هاي دانشجويي در داخل اين دانشگاه مخالفت كرده است و جلسات را به تالارهاي درون بيمارستانهاي قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد انتقال داده است.