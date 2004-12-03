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۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۵۶

در آستانه روز دانشجو صورت مي گيرد:

جنبش دانشجويي و فعاليت تشكل هاي دانشجويي در مشهد مقدس

تشكل هاي دانشجويي در راستاي تحقق آرمانهاي واقعي و اصيل جنبش دانشجويي، در دانشگاه هاي مختلف مشهد به فعاليت و اجراي برنامه هاي مختلف خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" بسيج دانشجويي دانشكده پرستاري مشهد جلسه ‌اي را تحت عنوان «جنبش دانشجويي و مسائل جهان اسلام» در روز شنبه 14 آذر برگزار مي‌كند كه سخنران اين جلسه كه ساعت 5/5 عصر برگزار مي‌شود دكتر خاجي ( دكتراي روابط بين الملل) مي‌باشد  و اين جلسه در تالار شهيد پندي بيمارستان قائم برگزار مي شود .

براساس اين گزارش بسيج دانشجويي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد مشهد نيز سلسله جلساتي را تحت عنوان «جنبش دانشجويي و پاسخ خواهي از مسئولان » برگزار مي‌كند.

اين جلسات در محل آمفي تئاتر دانشكده فني مهندسي دانشگاه مشهد با حضور آقايان آرين منش و  توكلي (نمايندگان مجلس) ، رسولي(استاندار خراسان رضوي)،  درويشيان(رئيس سازمان بازرسي استان)،  حلمي (رئيس دانشگاه آزاد مشهد)، بني هاشمي‌(شهردار مشهد) و سردار رادان (فرمانده نيروي انتظامي) از دوازدهم تا هجدهم آذرماه برگزار مي‌شود.

گفتني است هيات نظارت برتشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با برگزاري هر گونه برنامه ‌اي در روز دانشجو توسط تشكل‌هاي دانشجويي در داخل اين دانشگاه مخالفت كرده است و جلسات را به تالارهاي درون بيمارستانهاي قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد انتقال داده است.

کد مطلب 135965

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