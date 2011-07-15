به گزارش خبرگزاری مهر، ویه‌رای 35 سال در ژانویه 2010 به من سیتی پیوست اما تابستان امسال قرارداد این بازیکن فرانسوی با تیم لیگ برتری به اتمام می رسد.

ملی پوش پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه در گفتگو با سایت باشگاه منچسترسیتی اظهار داشت: سمت جدید برای من یک چالش فوق العاده است و من از مسئولان من سیتی بسیار سپاسگزارم که چنین سمتی را به من پیشنهاد کرده‌اند.

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال در خصوص سمت جدیدی که ویه‌را، بازیکن پیشین توپچی‌ها به آن منصوب شده است، گفت: باید برای موفقیت‌هایی که پاتریک طی این سال‌ها به دست آورده احترام قائل شد. او در زمان بازیگری برای آرسنال فوق العاده بود و ما همواره ممنون این بازیکن خواهیم بود.