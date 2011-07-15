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۲۴ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۹

90 درصد سرقت وسایط نقلیه به خاطر رعایت نکردن نکات ایمنی است

90 درصد سرقت وسایط نقلیه به خاطر رعایت نکردن نکات ایمنی است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی علت وقوع بیش از 90 درصد سرقت وسایط نقلیه را عدم رعایت نکات ایمنی اعلام کرد.

سرهنگ قنبر مداحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بررسی پرونده های متشکله در خصوص سرقت وسایط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در کلانشهر تبریز، بیش از 90 درصد وسایط نقلیه که توسط سارقین به سرقت می رود به خاطر ضعف آموزش در رعایت نکات ایمنی از سوی مالباختگان می باشد.

وی گفت: مهمترین نکات ایمنی که توسط افراد در مورد آنها سهل انگاری می شود مواردی از قبیل عدم نصب دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال می باشد.

سرهنگ مداحی افزود: روشن گذاشتن وسیله نقلیه و ترک آن در این حالت و همچنین رها کردن وسایط نقلیه بالاخص موتورسیکلت در پیاده رو و محلهای خلوت از جمله شایعترین موارد سرقتهای گزارش شده می باشد.

رئیس پلیس آگاهی استان در خاتمه مردم را به رعایت به نکات ایمنی عنوان شده توصیه کرده و اظهار داشت: رعایت موارد فوق جلوی بسیاری از سرقتهای مشابهی که تاکنون انجام شده را خواهد گرفت.

 

کد مطلب 1359680

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