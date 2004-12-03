كشته شدن دستكم 25 عراقي در حمله مردان مسلح به يك مسجدو مركز پليس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز‌، پليس عراق امروز جمعه اعلام كرد مردان مسلح با يورش به يك مركز پليس در جنوب بغداد و انفجار يك خودرو در خارج از يك مسجد متعلق به شيعيان درمنطقه پرتنش در شمال بغداد دستكم 25 تن را كشتند.



مردان مسلح همچنين دراين يورش 51 زنداني راكه در اين مركز پليس بازداشت بودند آزاد كردند و دو خودروي پليس را به آتش كشيدند كه در پي اين حمله ابرهايي از دود غليظ منطقه را فرا گرفت.



پليس گفت انفجار خودروي بمب گذاري شده در خارج از يك مسجد به كشته شدن دستكم 14 تن دركوي الاعظميه منجر شد.اين منطقه همان جائي است كه مردان مسلح حملات پياپي به نظاميان آمريكايي و نيروهاي عراقي انجام مي دهند.با وجودي كه منطقه الاعظميه كه اكثر جمعيت آن را اهل تسنن تشكيل مي دهند اما حمله مردان مسلح تروريست به يك مسجد شيعيان بيم اينكه مردان مسلح با اين حركات تحريك آميز خود تنش هاي مذهبي را شعله ور كنند، افزايش مي دهد.



نظاميان آمريكايي نيز مي گويند كه مردان مسلح براي شعله ور كردن جنگ داخلي تلاش مي كنند.





مردان مسلح تروريست تاكنون دهها حمله مسلحانه وانتحاري عليه مراكز پليس عراق ونيروهاي امنيتي اين كشور انجام داده اند كه طي آن شمار زيادي از نيروهاي عراقي كشته و زخمي شده اند و تعدادي هم ربوده شده اند.



درماه گذشته نيز مردان مسلح با حمله به چند مركز پليس در شهر موصل تجهيزات و سلاح موجود در آنجا را غارت كردند.



به نظر مي رسد هدف مردان مسلح وتروريست ازاعمال خشونت آميز وادامه حملات مسلحانه مانع تراشي در برابرانتخابات سراسري عراق است كه قرار است در 30 ژانويه (11 بهمن) برگزار شود.